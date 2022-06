Assemblea nazionale Confcommercio: il futuro delle imprese, relazione del presidente Sangalli

Appuntamento della Confcommercio all’8 giugno alle 15 all’Auditorium della Conciliazione di Roma. È in dirittura d’arrivo la 36ma Assemblea generale della Confederazione che si aprirà alle 1530 con la relazione del Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. Quest’anno ospite sarà il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti.

Il dopo Covid

L’incontro di quest’anno ricopre un valore simbolico straordinario perché è il ritorno alla normalità. Infatti, dopo le edizioni “Covid”, “si torna ad una partecipazione ampia di moltissime delegazioni territoriali”, annuncia la Confederazione.

Anche i contenuti della relazione del presidente Sangalli richiameranno gli ultimi effetti della pandemia con la necessità di dare una prospettiva di maggior crescita all’economia.

Le due condizioni

Sulla crescita insisterà Sangalli, “che può avvenire solo a due condizioni”, anticipa la nota della Confcommercio, “il successo della diplomazia internazionale per fermare la guerra in Ucraina e la messa a terra del Pnrr per sfruttare a pieno e bene le risorse che ci vengono dall’Europa”.

La forza di Confcommercio

“Gli oltre 700mila imprenditori del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e delle professioni associati a Confcommercio svolgono le loro attività su tutto il territorio nazionale con passione e dedizione”, sottolinea una nota della Confederazione, “Questo mondo, quello del terziario, abbraccia piccole realtà, ditte individuali fino alla Gdo, passando per ristoranti, alberghi, professioni, logistica e autotrasporto”.

Le riforme urgenti

Un mondo che spiega la Confcommercio “abbiamo voluto raccontare attraverso i volti e le istanze di tanti imprenditori che chiedono da anni riforme strutturali per lavorare in condizioni di mercato più efficienti e migliori. Lo strumento che abbiamo ritenuto ideale è quello dei social, dove si privilegia il messaggio semplice e immediato”.

Il messaggio di Mattarella

L’Assemblea inizierà, come di consueto, con il messaggio di saluto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si continuerà con la relazione del presidente Carlo Sangalli e le conclusioni saranno affidate al Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.

Assemblea post Pandemia

Quest’anno sarà il primo, dopo tre di pandemia, senza restrizioni. In platea, tra gli altri, i rappresentanti del Governo, delle Istituzioni, del mondo politico, economico e sindacale, oltre ai vertici dei territori e delle categorie del sistema associativo di Confcommercio provenienti da tutta Italia.

Fonte foto: Saverio de Giglio – Imagoeconomica