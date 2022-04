Più colpiti i medici lombardi dal Burnout pandemico

Abbonamento Annuale o Abbonamento Semestrale Per accedere all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani:. Se sei già abbonato effettua il log in

Ansia, depressione e stress durante la pandemia hanno influenzato il 71,6% del personale medico lombardo. È quanto emerge dall’indagine condotta dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca per Anaao-Assomed Lombardia. Un fenomeno, quello del burnout – recentemente riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una sindrome in grado di influenzare lo stato di salute, che nei medici lombardi, una tra le categorie occupazionali maggiormente soggette a stress lavorativi cronici, è stato rilevato in misura significativa. A risentirne non è solamente lo stato...