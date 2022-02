Maxxi si rigenera, un nuovo edificio sostenibile e ad alta tecnologia

Abbonamento Annuale o Abbonamento Semestrale Per accedere all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani:. Se sei già abbonato effettua il log in

Sponsor

Sostenibilità, innovazione, inclusione. Il Maxxi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, getta le basi per il futuro con un grande progetto di rigenerazione urbana che comprende un nuovo edificio sostenibile e ad alta tecnologia che ospiti un hub di ricerca per il dialogo tra architettura, arte, scienza e intelligenza artificiale, un centro d’eccellenza per il restauro del contemporaneo, spazi per le attività di formazione, depositi innovativi e accessibili al pubblico. Una nuova fascia di verde urbano disegnato da artisti...