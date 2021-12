Natale, quando era una festa religiosa in Famiglia

Un tempo, fino agli anni 70/80, il Natale era una festa religiosa vissuta in intimità nelle famiglie dove Genitori, Nonni e Nipoti la vivevano insieme.

Niente feste nelle piazze o nei ristoranti.

Niente viaggi in paesi esotici.

Gli Anziani della mia generazione ricordano la magia delle tavolate con tutti i Membri delle Famiglie generate dalle radici dei propri Nonni.

In tanti eravamo riuniti, una preghiera davanti al Presepe, la processione in casa con il più piccolo Nipote che portava il Bambino Gesù nelle sue mani con i canti del Natale.

I Nonni facevano il bilancio dell’Anno trascorso e regalavano la strenna a Figli e Nipoti.

Oggi il Covid costringe chi è capace di apprezzare questa tradizione ad un ritorno al passato.

Se si è ricchi di affetti e pieni di fiducia e speranza non tutto il male viene per nuocere. Bisogna riprendere fiducia in se stessi e nella comunità alla quale si appartiene.

Tanti auguri a tutti per il S. Natale, da un anziano Nonno che si chiama Antonino, come mio Nonno che non ho potuto conoscere perché investito a Palermo da Militari americani in stato di ebbrezza. Una causa durata 30 anni per il riconoscimento di una modesta pensione, ma almeno la Giustizia ha fatto il suo corso.

Auguri per un nuovo Anno nel quale auguro ai Millennials di scoprire valori etici e cristiani per realizzare una Società migliore da quella basata sulla globalizzazione del più forte che domina il più debole, della finanza che sta sgretolando le democrazie e che non considera più necessari i vecchi e i più fragili perché vuole attuare una politica dello scarto.

Ai Millennials, ispirati dall’Umanesimo integrale, dall’etica ecologica affidiamo la Mission della tutela del Creato, come ha spiegato Papa Francesco nella Laudato Si’, per realizzare un mondo migliore con al centro sempre la persona e la sua dignità, un miracolo nell’era digitale.

La Speranza del messaggio di Gesù Bambino dopo 2021 anni resiste al Relativismo e Nichilismo senza Dio

Antonino Giannone

Prof. Etica e Leadership in Business Management

Presidente Comitato Scientifico Fondazione Democrazia Cristiana/Fiorentino Sullo