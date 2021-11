Whirlpool, Sbarra: “Da Roma serve un’azione di forte responsabilità”

“Bisogna trovare una soluzione per i lavoratori e le lavoratrici di Whirlpool che sia capace di assicurare, da un lato, la continuità dell’occupazione e, dall’altro, che sappia misurarsi sul terreno di iniziative industriali in grado di avere sostenibilità produttiva e di assicurare la prospettiva e il mantenimento dei posti di lavoro”.

Lo dice il segretario generale Cisl Luigi Sbarra, a margine del convegno tenuto stamattina al Museo Archeologico nazionale di Napoli in ricordo del primo congresso della Confederazione di via Po che fu tenuto proprio al Mann 70 anni fa. “Da Roma serve un’azione di forte responsabilità.

Napoli, la Campania e il Mezzogiorno non possono vivere percorsi di impoverimento e desertificazione industriale – afferma ancora Sbarra -. Il Governo deve esercitare sino in fondo la propria parte, deve mettere in campo una soluzione, un progetto industriale capace di garantire produzioni e posti di lavoro”.