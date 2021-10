Green start up. Idee per un futuro sostenibile

Grande fermento nel mondo dell’imprenditoria, anche medio-piccola, e della ricerca. Abbiamo selezionato alcune delle idee più innovative presentate alla Fiera di Rimini, che dimostrano come gli italiani siano pronti al cambiamento e a coglierne tutte le opportunità. Sempre che lo Stato faccia la sua parte.

Sono 21 le Start Up per le filiere tecnologiche in esposizione a Ecomondo, 12 quelle specialistiche di Key Energy. Si va dai progetti per la preservazione dell’ambiente, alla raccolta smart dei rifiuti, al software per calcolare il costo di produzione di idrogeno verde da fonti rinnovabili, allo smaltimento degli impianti fotovoltaici e abbattimento degli inquinanti gassosi, al compattamento dei rifiuti direttamente all’interno delle aziende con risparmio di spazi e performance, alla nuova vita dei rifiuti tessili e elettronici, ai microgeneratori domestici che utilizzano biomasse, alla piattaforma che fa incontrare domanda e offerta ai fondi di investimento green. Ci sono, poi, lo scarico della doccia che recupera una preziosa energia termica dall´acqua della doccia, i lampioni solari “all in one” di diverse potenze (25W, 30W, 60W, 80W) e gli apri cancelli che vanno ad energia solare. Infine, il software che stima l’impronta di carbonio dei nostri stili di vita.

Eccone alcuni esempi:

IL ROMPIBOTTIGLIE CHE ABBATTE I COSTI

Il rompibottiglie che consente di risparmiare sulla manodopera, sullo spazio di deposito e sugli sprechi di tempo, abbattendo i costi di smaltimento del vetro. Questo modello è l’unico rompibottiglie compatto sul mercato, particolarmente adatto al settore dell’ospitalità e della ristorazione. Rompe le bottiglie che misurano fino a circa 1 litro di volume, frantumandone fino a 600 bottiglie o barattoli di vetro all’ora, riducendone il volume dell´80%. Limita la frequenza della raccolta, consentendo al personale di dedicarsi con continuità al servizio dei clienti, e lo stoccaggio del vetro di scarto. Elimina il fastidioso inquinamento acustico dovuto al tintinnio delle bottiglie durante la raccolta.

UN NUOVO CONCETTO DI “CICLOVIE”

Le Regione Emilia Romagna presenta le “Ciclovie dei Parchi” destinate a tutti gli appassionati della bicicletta, anche ai ciclisti meno esperti, tutte comunque percorribili in una o mezza giornata. 10 percorsi ciclabili all’interno dei parchi e delle riserve naturali regionali che permettono di godere di stupendi paesaggi in collina e in pianura e di fare qualche sosta per scoprire bellezze non solo naturalistiche e ambientali, ma anche storiche e architettoniche.

FILAMENTI PER STAMPANTI 3D BIODEGRADABILI

Filamenti biodegradabili per stampanti 3D, in oltre 100 colori. Il filamento viene avvolto su una bobina e quindi suddiviso in 10 parti. Ogni parte recuperata viene utilizzata per creare oggetti di design stampati in 3D. Questi oggetti sono biodegradabili e sono realizzati riciclando parti in bobina, che altrimenti sarebbero finiti in discarica. Si possono utilizzare anche scarti di produzione provenienti da sacchi di raccolta differenziata biodegradabili.

I RIFIUTI DIVENTANO ARTE

Opere e installazioni completamente create con scarti di lavorazione industriale, realizzate dagli studenti delle Accademie di Belle Arti di Firenze, Carrara e Ravenna e dai ragazzi del laboratorio di Waste Art di San Patrignano. Un binomio di arte e cultura che vede l’accostamento della millenaria e preziosa tecnica del mosaico alla moderna Trash Art sotto un comune denominatore: l’utilizzo di materiali di scarto tornati a nuova vita in una dimensione estetica originale, capace di trasmettere emozioni e di rilanciare in modo diretto, comprensibile a tutti, il grande messaggio del riuso.

CESTINO COMPATTATORE A ENERGIA SOLARE

CitySolar è uno smart bin ad energia solare, dotato di un compattatore e di un misuratore di livello. Il bidone interno è del tipo standard da 240 litri. La luce sul pannello frontale indica il livello di riempimento e la richiesta di svuotamento, evitando in questo modo svuotamenti inutili. Per la gestione e la manutenzione CitySolar può essere collegato all’applicazione FinbinCare, che invia automaticamente una mail con la richiesta di svuotamento.

IL TRICICLO PER LA RACCOLTA RIFIUTI COI PANNELLI FOTOVOLTAICI

Triciclo a pedalata assistita alimentato a pannelli fotovoltaici per la raccolta dei rifiuti in aree ZTL, centri storici e parchi cittadini.

STERILIZZATORE PER RIFIUTI INFETTI

Dispositivo per la sterilizzazione dei rifiuti potenzialmente infetti con tecnologia combinata vapore e microonde. Trasforma i rifiuti con codice 18.01.03 in rifiuti indifferenziati assimilabili agli urbani o inceneribili.

MONITORAGGIO DEI RIFIUTI SENZA CONTATTO

È capace di monitorare i rifiuti senza contatto e senza parti in movimento. Questa tecnologia integra i più avanzati algoritmi per consentire una misura affidabile in qualsiasi cassonetto, anche in presenza di rifiuti ingombranti o di forma irregolare.

LA SPAZZATRICE ELETTRICA

È l’unica spazzatrice elettrica presente sul mercato con le medesime prestazioni della versione a gasolio. Ha fino a 10 ore di autonomia senza ricarica equivalenti a 200 km su percorso misto.

LAVASTRADE 100% ELETTRICA

L’unica lavastrade al mondo 100% elettrica, 100% performances. Grazie all’innovativa tecnologia ecologica, alle sue prestazioni e alle sue dimensioni contenute, risulta perfetta per rispondere alle esigenze di comuni e municipalità che vogliono investire sulla qualità della vita dei loro cittadini. Progettata per la pulizia e ad alta pressione e la sanificazione delle aree urbane, si adatta senza problemi anche ad aree industriali, resort ed a ogni luogo dove si renda necessario un alto livello di igiene.

UNA APP CHE MIGLIORA LA DIFFERENZIATA

Riciclario è l’app che aiuta a migliorare le performance di raccolta differenziata, a ridurre la produzione dei rifiuti e a veicolare le informazioni. E´ una applicazione innovativa pensata per aiutare i cittadini e le imprese (negozi, aziende, artigiani) nella corretta gestione dei propri rifiuti urbani e assimilati e nel reperire facilmente le informazioni relative alla propria posizione TARI. L’APP è stata riconosciuta tra le dieci innovazioni più importanti legate all’economia circolare ad Ecomondo 2019. Tra le funzioni di Riciclario, la Bacheca del riuso, strumento di economia circolare che permette ai cittadini di mettere a disposizione gli oggetti non più utili per dargli una seconda vita.

IL SEPARA INQUINANTI DALL’ACQUA

Il petrolio è uno dei principali inquinanti dei nostri oceani e la sua estrazione, trasporto e utilizzo ha gravi ripercussioni sull´ambiente. Contro questo tipo di rischi ambientali è stato sviluppato e brevettato un innovativo sistema per la raccolta di sostanze oleose lungo i corsi d´acqua. Il Sistema prevede una serie di dispositivi galleggianti e autonomi in grado di intercettare inquinanti a pelo d’acqua e di filtrarli separandoli dall´acqua stessa.

MEZZI A GAS NATURALE E BIOMETANO

Mentre le tecnologie e l´infrastruttura di supporto dei veicoli elettrici sono ancora ai primi passi, soprattutto nel segmento dei veicoli commerciali medi e pesanti, i veicoli a gas offrono un´alternativa, pulita e sostenibile, al diesel. Si tratta di una tecnologia avanzata che contribuisce al miglioramento della qualità dell’aria e della vita, con emissioni minime e una significativa riduzione del rumore. Essendo i carburanti più ecocompatibili per i motori a combustione interna, il gas naturale e il biogas riducono notevolmente le emissioni di CO2, fino al 95% nel caso di biometano.

CICLO VIRTUOSO DELLE ACQUE IN AGRICOLTURA E AGRIVOLTAICO

Enea ha presentato le novità della ricerca nel riuso in agricoltura delle acque reflue depurate, il recupero di materie critiche da smartphone, TV e computer, una piattaforma di simbiosi industriale, soluzioni avanzate per l’agricoltura sostenibile e la blue economy. Ma anche un incubatore tecnologico per lo sviluppo di una filiera nazionale dell´idrogeno e altre novità in campo energetico, come l’agrivoltaico, le batterie per la mobilità sostenibile e le comunità energetiche.

RECYCLING E UPCICLING: LA SECONDA VITA DEI RIFIUTI IN CASA

Ne è un esempio la raccolta di legno post-consumo per la produzione di pannelli ecologici grezzi e nobilitati. La filosofia di produzione è basata sui concetti di recycling e upcycling: il recupero e riutilizzo di rifiuti che trovano una seconda vita, senza bisogno di abbattere alberi, attraverso un ciclo economicamente e ecologicamente sostenibile.

CARICATORE SOLARE PER IL CELLULARE

Si tratta di un oggetto semplice, di facile traporto, utilizzabile in diversi contesti, quali campeggi, barche, luoghi dove non arriva la rete elettrica. Il kit solare comprende il caricatore di cellulare con due USB e tre lampadine a led.

ENERGIA SOLARE IN MARE

Piattaforme solari offshore progettate per le difficili esigenze della produzione di energia solare offshore. Parliamo di un sistema brevettato che ottimizza la produzione solare con le migliori condizioni di galleggiamento e durabilità. La struttura flessibile ed i galleggianti riducono al minimo l´eccitazione delle onde. Ogni dettaglio è stato considerato per ottimizzare la produttività e minimizzare i costi di manutenzione. Sono scalabili e lateralmente possono raggiungere una lunghezza di diversi km per la realizzazione di impianti offshore di centinaia di MW.

SUSTAINABLE WATER FOR SMART LIVING

Grazie a uno speciale erogatore in grado di micro filtrare l´acqua proveniente dalla rete idrica, è possibile riempire le proprie bottiglie o borracce senza uscire dalla propria abitazione. L’app connessa all´erogatore permette di creare un profilo personale o familiare, di farsi riconoscere dall´erogatore, misurare il proprio risparmio economico e l´impatto ambientale delle proprie azioni. Stessa cosa è stata pensata per gli uffici e le città, per garantire una idratazione buona, sicura e sostenibile, anche fuori casa e ovunque in città.

CATERING CON “MENU’ CIRCOLARE”

Nuova proposta di catering interamente progettato in chiave di economia circolare. Il modello propone accortezze per ridurre l’impatto negativo su clima e ambiente delle diverse fasi del lavoro di preparazione e organizzazione del catering, valorizzando al massimo le potenzialità di ogni singolo ingrediente che compone il menù. Si parte quindi dalla messa in campo delle 3C del food system: Capitale, Ciclicità e Coevoluzione.

BIO NAFTA DA PLASTICA E OLI ESAUSTI

Una gamma di prodotti Bio Attributed (BA) e Bio-Circular Attributed (BCA) realizzati partendo da bio nafta, e Circular attributed (CA), nel caso in cui siano realizzati con recycled oil (r-Oil), l’olio da pirolisi ottenuto dal processo di riciclo chimico dei rifiuti di plastica mista. La bio nafta garantisce l’approvvigionamento di materia prima sostenibile che trae origine da oli vegetali (BA) e da oli alimentari esausti o altre tipologie di scarti organici (BCA).

COMPOSTAGGIO DIFFUSO

Una soluzione innovativa per il rifiuto organico che viene trasformato in compost direttamente dove viene prodotto e abbatte le emissioni di CO2, i costi di raccolta e di trattamento. Si tratta di mini-impianti di compostaggio dotati di una rivoluzionaria tecnologia sensoristica che trasformano direttamente in loco i rifiuti umidi in compost tramite un processo aerobico che in circa 90 giorni produce fertilizzante pronto per l’utilizzo. Con questa iniziativa si costituisce un nuovo approccio di prossimità, che avvicina il luogo di produzione del rifiuto al suo trattamento. Il compostaggio diffuso è rivolto alle grandi utenze (centri commerciali, mense, aeroporti e stazioni) che hanno necessità di gestire grandi quantità di rifiuti organici.

TRUMENTI DIGITALI PER I SERVIZI AMBIENTALI

Nuovo modello operativo nella gestione dei servizi ambientali. Il progetto si prefigge di efficientare la gestione dei processi afferenti alla raccolta e a migliorare la comunicazione con gli stakeholder, ottimizzare la pianificazione impiantistica e la gestione della logistica dei rifiuti, standardizzare e rendere disponibile la conoscenza dei servizi territoriali e allineare il modello organizzativo alle crescenti esigenze di competitività ed efficienza. Per lo svolgimento delle attività quotidiane saranno introdotti strumenti digitali come computer di bordo sui mezzi, smartphone e contenitori intelligent.