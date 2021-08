Fisco. Nel mirino i soggetti più a rischio. Recuperare 12 miliardi. Più informatica e inviti bonari

Meno complicazioni In questo ultimo caso c’è un vantaggio per i cittadini virtuosi che avranno meno inciampi burocratici per aderire al ruolo di buon contribuente, per gli altri, invece, non ci saranno scappatoie. Il fisco, secondo gli analisti finanziari punta a a recuperare 12,6 miliardi dall’evasione, con uno scenario che ha come linee guida il semplificare e ridurre la distanza tra quanto dovrebbe entrare nelle casse dello Stato e quanto realmente i contribuenti versano come imposte. Un percorso che vedrà un suo compimento negli anni perché ridurre le complicazioni è già un grande grattacapo in un sistema che degli inciampi ha fatto regole che sono da scardinare.

FISCO DAL VOLTO UMANO

Il Fisco nella sua versione 2021 farà in modo da apparire

Attacco al sommerso Il faro verrà posizionato sul sommerso, ossia ciò che sfugge alle casse statali alimenta un percorso alternativo che per l’Amministrazione contabile dovrà essere stroncato. Ridurre o cancellare il sommerso appare la vera sfida. Piano ambizioso perché come segnalano Centri di ricerca come la Cgia di Mestre una parte di evasione è classificata come “evasione di sopravvivenza”: o il piccolo imprenditore paga materiali, dipendenti e se stesso altrimenti chiude bottega e si affiderà agli ammortizzatori sociali. Altra questione – oggi una emergenza planetaria – l’evasione protetta da sistemi sempre più complessi come le criptovalute. In questo caso ciò che sfugge ha un pericolo insito qualitativo e quantitativo di rilievo.Su questo rischio che contraddistingue una parte consistente della finanza si dicono molte parole ma di fatti se ne intravedono pochi.

con un volto conciliante così che il contribuente versi in modo spontaneo ciò che risulta discordante dai controlli. Si tratta delle cosiddette posizioni “incongrue” che emergeranno dalle verifiche. Il tutto sarà affidato agli alert che il contribuente riceverà a casa cos

una volta che rifarà i conti magari si accorgerà di aver sbagliato qualcosa e potrà porvi rimedio in modo pacifico. L’Agenzia prevede di intercettare il 20% di cittadini con questo metodo. A conti fatti saranno inviate 2,6 milioni di lettere e sono 2,5 miliardi che si intendono recuperare.

In campo i big data Un altro percorso sarà la verifica a tappeto e più sofisticata come metodologia: un processo di pseudonimizzazione e analisi dei big data, in modo che saltino fuori migliaia di posizioni che il cervellone elettronico evidenzierà in modo anonimo. Una prima selezione dei soggetti a rischio da sottoporre poi a ulteriori e più accurati controlli. C’è però visto l’uso sofisticato di sistemi anche i cosiddetti “falsi positivi”, con contribuenti indicati come evasori ma non lo sono. Comunque l’obiettivo sarà affidandosi al database elettronico intercettare 3 milioni di contribuenti a rischio ai quali saranno inviate altrettante lettere per recuperare 2,8 miliardi di gettito aggiuntivo.

Tempi lunghi Sui tempi c’è la partita più significativa. Le operazioni scatteranno nel 2022 per avere effetti sperati bisognerà attendere il 2023, quando saranno passate al setaccio imprese e partite Iva.