Mete Onlus. Programma di educazione permanente per le Donne

Mete Onlus, prosegue il suo cammino in maniera determinata, un’Agenda sempre più fitta di iniziative grazie alle Partnership intraprese sin dalla sua fondazione, e la volontà della Presidente Giorgia Butera nell’aver deciso di essere a sostegno full dell’organizzazione.

Un’attività intensa ed autorevole, diverse le attività nazionali ed internazionali, partendo sempre dal territorio siciliano.

Ed è proprio dalla Sicilia, che i primi di luglio è stato dato avvio al Programma di Educazione Permanente dedicato alle Donne, ideato e condotto dal Noble Team di Mete Onlus. L’obiettivo del Programma è offrire principi liberali, di uguaglianza, democratici e di libero arbitrario; la scelta al centro di tutto. Ulteriore obiettivo è fornire consapevolezza ed aiuto in casi di contrasto alla violenza e di educazione al sentimento, allontanando aberrazioni digitali quali il sexiting.

Sabato scorso è avvenuto un riconoscimento importante per la Butera, nell’ambito del Premio Internazionale di Poesia e Narrativa, organizzato dal Gruppo I Narratura di Cefalù con il Patrocinio del Comune stesso.

Durante la Cerimonia, infatti, le è stato conferito il “Premio d’Eccellenza Siciliana” per l’essersi distinta nelle lotte per il sociale. Il Premio è stato dedicato a tutte e tutti coloro che sostengono e si impegnano per l’Organizzazione, con particolare riferimento al Noble Team composto da: Barbara Galli, Francesca Ghidini, Sara Baresi e Silvia Amato Petragnani.

E’ in fase di definizione “Amore Festival”, che si terrà giorno 31 luglio ed 1 agosto nella città di Augusta. Un Festival che racconta di Diritti Umani, Parole, Linguaggi, Leadership al Femminile, Valorizzazione del Territorio, Bellezza, Arte e Spettacolo.

Ad Augusta, nel 2014, è nato l’impegno a tutela delle spose bambine e dei matrimoni forzati, e da quel momento, per l’Associazione, è stato Amore per il territorio e la sua gente.

Saranno giornate ricche, soltanto tre anticipazioni: l’omaggio in danza di Giovanna Velardi a chi è vittima di matrimoni forzati, la presentazione del nuovo Testo della Butera (da indipendente), dal titolo: “Scrivo d’Amore. Da Catullo ad Aicha” e la consegna di una targa di rappresentanza nell’ambito della Campagna “Woman’s Freedom Iran”.

Nei giorni scorsi, invece, è avvenuta la presentazione del Testo “Terra Promessa” (Castelvecchi Editore) alla presenza del Direttore Italo Cucci, nell’ambito di Lampedus’Amore, nel ricordo di Cristiana Matano.

Altro impegno fondamentale è l’intervento da parte dell’Avvocato Francesca Ghidini (Noble Team Mete Onlus) nell’aver instaurato dialogo istituzionale nazionale per ciò che concerne la Campagna di Responsabilità Sociale (Stop Child Abuse).

Per concludere, questa fase di lavoro, è ineludibile citare la promozione di “Stop Sexting and Revenge Porn” una Campagna di Educazione Sociale che si pone l’obiettivo di educare al sentimento, allontanando aberrazioni digitali quali il sexiting.

Tra le Partnership, ricordiamo quella con Barbara Galli (Founder Talent Up).

Infatti, Mete Onlus e Talent Up hanno siglato Partnership per lo sviluppo e la attuazione di progettualità mirate alla comunicazione, intelligenza emotiva e conduzione Workshop formativi volti alla affermazione della persona e del Teamwork.

I Diritti Umani (tout court) il baricentro formidabile della Partnership.

Altra nobile attività è la partnership con Parent To Parent Italia (presieduta da Marilina Sclafani). Insieme abbiamo dato vita a MIDEAP.

Le due Associazioni condurranno sinergicamente un intenso programma di attività dedicato a bambini e ragazzi affetti da autismo e/o patologie ad esso correlate. Saranno attuate progettualità differenti volte a stimolare ogni aspetto della personalità dei bambini e delle loro famiglie.

Mete Onlus, è una Associazione basata in Sicilia ed impegnata nell’alto tema dei diritti umani internazionali, nella mediazione socio-culturale tra i popoli e nell’affermazione dei principi civili, democratici e liberali, e che ha deciso di partecipare attivamente alla sfida globale posta dalla Agenda 2030 delle Nazioni Unite rispondendo nel costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani.