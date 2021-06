Turismo, Verona diventa ufficialmente la 32° Città dei Motori dell’Anci

Verona entra nella squadra di “Città dei Motori”, la rete Anci dei Comuni italiani a vocazione motoristica, che con l’ingresso della città scaligera giunge a 32 soci in rappresentanza di 14 regioni e di oltre 2 milioni di abitanti. La giunta guidata da Federico Sboarina ha deliberato l’adesione alla Rete condividendo gli obiettivi del Piano nazionale del turismo motoristico, elaborato da Città dei Motori, per la ripresa dei flussi turistici nazionali e internazionali verso le eccellenze dei territori e del Made in Italy, a cominciare dal settore trainante dei motori.

“Verona, capitale dello sport, con questa adesione conferma la sua centralità anche nel settore dei motori, un ambito da sempre molto amato dai veronesi” spiega il sindaco Federico Sboarina.

“La nostra città ogni anno ospita tantissime manifestazioni e registra numerose realtà di associazionismo e collezionismo; eccellenze che, grazie a questa sinergia, potranno crescere e fare sistema, diventando un canale importante per promuovere le bellezze del nostro territorio in Italia e nel mondo. Siamo orgogliosi quindi di entrare a far parte di questa squadra”.

“Accogliamo con piacere nella nostra associazione una città come Verona – è il messaggio di benvenuto del sindaco di Maranello e presidente di Città dei Motori Luigi Zironi – che oltre ad essere teatro di eventi motoristici come il Motor Bike Expo, la fiera più grande al mondo dedicata alla moto personalizzata, può anche vantare una solida tradizione nell’accoglienza dei turisti, sia italiani che stranieri. Verona dara’ un contributo di qualità ed esperienza al percorso di valorizzazione del Made in Italy motoristico sviluppato da Città dei Motori, che in vista della ripartenza turistica ha intenzione di cambiare marcia con le proprie eccellenze e di attirare milioni di appassionati sui territori che fanno parte della Rete”.

La presentazione ufficiale dell’adesione del Comune di Verona all’Associazione Città dei Motori, si terra’ all’interno di MotorBike Expo, venerdì 18 giugno, alle ore 11.45, nello stand della Regione Veneto situato al padiglione 4.