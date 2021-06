Latte, l’Europa ne è ghiotta. L’eccellenza della filiera italiana

Il latte si qualifica come un prodotto sano e di qualità, richiesto in tutto il mondo. Per le famiglie italiane, e non solo, latte e derivati sono quasi sempre presenti nel carrello della spesa. Anche per questo il valore del comparto si aggira intorno ai 16,5 miliardi di euro di fatturato e incide per l’11,5% sul totale del fatturato industriale dell’agroalimentare.

Latte: i numeri europei

Stando ai dati raccolti da Assolatte, i maggiori consumatori sono gli europei, e in particolar modo i popoli del Nord: per consumo annuale pro capite, svettano gli estoni (121 kg a testa) seguiti dagli irlandesi (con 113 kg), finlandesi (104 kg), inglesi (97 kg), danesi (80 kg), austriaci (74 kg) e svedesi (74 kg). E il settore lattiero caseario in Europa è il secondo per dimensioni e fatturato nell’ambito della produzione agricola.

Per quanto riguarda il nostro Paese, seppure si sia registrato un calo nel consumo annuale di latte tra il 2011 e il 2019, nell’ultimo anno, forse a causa del lockdown, si è avuto un incremento nell’acquisto di prodotti caseari.

Secondo Confagricoltura nel 2020 sono state prodotte 12,6 milioni di tonnellate di latte, ossia quasi il 90% del fabbisogno nazionale, e la maggiore produzione di latte vaccino si riscontra in Lombardia (44%), Emilia Romagna (16%), Veneto (10%) e Piemonte (9%).

Come fa notare Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, «la zootecnia italiana, sempre più performante e attenta al benessere animale, rappresenta uno dei capisaldi dell’agroalimentare e dell’economia italiana. I nostri sistemi produttivi sono all’avanguardia e in grado di raggiungere standard elevatissimi».

Il che è certamente un bene in termini economici, di sostenibilità e di cura del territorio e delle persone.

«La filiera lattiero-casearia italiana è il punto di incontro tra mestieri millenari custodi di tradizioni e nuove competenze per raggiungere ambiziosi obiettivi in linea con l’evoluzione della società, quali la sostenibilità, il benessere animale, la tracciabilità – afferma Giovanni Guarneri, coordinatore settore lattiero-caseario di Alleanza cooperative Agroalimentari -. Scegliere il latte fresco e i formaggi italiani significa, quindi, contribuire a mantenere vive e vitali questa identità e queste tradizioni e a sostenere nel contempo le trasformazioni in atto nella filiera».

Latte e qualità della vita

Il report GBD del 2019 (Global Burden Disease, o “carico globale di malattia”) realizzato dall’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME internazionale, ma collegato all’Università di Washington) dal 1990 indaga i principali fattori di rischio per la salute mondiale.

Secondo questo studio, un’alimentazione sbagliata si posiziona al secondo posto, dopo il fumo.

Si sta assistendo, negli ultimi anni, a un cambiamento delle abitudini alimentari che porta a preferire il consumo di cibi alternativi al latte e ai suoi derivati.

In base all’analisi condotta, “gli italiani e le italiane vivono più a lungo, ma buona parte dei nostri ottuagenari trascorre gli ultimi 10 anni di vita in precarie condizioni di salute, privati dell’autonomia e, spesso, della memoria. […] Eppure, basterebbero una bella tazza di latte a colazione e uno yogurt come spuntino tutti i giorni, e 3 porzioni di formaggio alla settimana, per guadagnare quei 50mila anni di vita in salute (globalmente) che perdiamo privandoci di questi cibi così familiari”.

Oltre al calcio, che causa fragilità ossea e demineralizzazione, vengono a mancare tanti principi nutritivi protettivi per la salute del colon-retto, e che fungono da fattore di prevenzione del cancro.

In linea di massima, per mantenersi in buona salute una dieta non può essere priva di cereali integrali e loro derivati, legumi, frutta secca a guscio, frutta fresca, verdura fresca e latte e suoi derivati.

Mangiare bene, insomma, può contribuire ad allungare e a migliorare la vita.