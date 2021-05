L’Europa premia CAV

“Le migliori pratiche infrastrutturali portano il marchio veneto! Complimenti all’amministratore delegato di CAV, Ugo Dibennardo che, insieme alla sua squadra ha ottenuto un importante riconoscimento a livello europeo ma anche internazionale, che fa del Veneto un modello vincente in campo di infrastrutture

all’avanguardia per tecnologia, sostenibilità e digitalizzazione”.

Non nasconde il suo entusiasmo la Vicepresidente e Assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Elisa De Berti alla notizia della premiazione di CAV, Concessioni Autostradali Venete, per le “Buone Pratiche 2021” assegnata dal Parlamento Europeo, Ufficio Italia, e NewsReminder.

“Anche in piena pandemia e con tutte le difficoltà correlate che conosciamo – ha continuato De Berti – CAV, di cui la Regione partecipa al 50 per cento, non è rimasta a guardare, anzi, ha continuato ad operare con spirito di servizio ed il risultato oggi si tocca con mano: la Regione Veneto non può che esserne fiera. Sotto la guida di Dibennardo, infatti, CAV ha realizzato e-ROADS, un sistema innovativo di viabilità che si avvale anche di un nuovo metodo di gestione predittiva e sostenibile grazie a moderni sistemi di monitoraggio in ambito C-ITS (Cooperative Intelligent Trasportation Systems), per la prevenzione e manutenzione del patrimonio stradale”.

“E’ il miglior biglietto da visita per far sì che CAV diventi il perno di un sistema autostradale del Nordest, autonomo e pubblico, che tutti speriamo possa realizzarsi nel più breve tempo possibile. Nell’interesse degli utenti, delle imprese, delle economie, di quello che è il cuore pulsante dell’Italia”.