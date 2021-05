Mise: Giorgetti incontra Segretario Industria di San Marino per tavolo su sviluppo, ecommerce ed aerospazio

Si e’ svolto oggi al Mise l’incontro tra il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e il segretario di Stato all’industria di San Marino, Fabio Righi.

Nel corso del colloquio, cordiale e costruttivo, e’ stata sottolineata la forte collaborazione tra i due Paesi, che ha visto gia’ il Ministro Giorgetti incontrare nei mesi scorsi altri esponenti del governo sanmarinese.

Giorgetti e Righi hanno condiviso l’opportunita’ di prevedere la costituzione di un tavolo tecnico permanente di confronto per individuare ambiti di comune interesse e definire strategie di collaborazione industriale. Obiettivo e’ approfondire i temi al centro di collaborazione tra i due Paesi, dall’industria alla digitalizzazione, ma anche nell’ambito dell’e-commerce e dell’aerospazio.

Giorgetti ha sottolineato come il l’Italia osservi con attenzione l’importante percorso che sta portando avanti San Marino nei rapporti con l’Unione Europea, che potra’ facilitare la collaborazione transfrontaliera, sia per gli aspetti normativi sia per la possibilita’ di prevedere sinergie sui progetti d’investimento previsti nel recovery plan italiano.

“Tra Italia e San Marino c’e’ un rinnovato spirito di collaborazione – ha detto il ministro al termine dell’incontro – e per questo motivo abbiamo deciso di istituire un tavolo permanente, un luogo di confronto in cui, in modo costante, sara’ possibile affrontare non soltanto i problemi che sono emersi ma cercare di prevenirli. E’ questa una fase nuova dei rapporti tra Italia e San Marino che auspico diventino molto proficui”.