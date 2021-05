Tiro con l’arco: Italia d’oro con le donne in coppa del mondo

Sponsor

L’Italia del tiro con l’arco torna dalla seconda tappa di Coppa del Mondo a Losanna con qualche certezza in più in vista della gara di qualificazione olimpica che si disputerà il 19 e 20 giugno a Parigi. Dopo il bronzo conquistato dal trio maschile composto da Nespoli, Paoli e Musolesi a spese dell’Olanda, ecco le donne sul gradino più alto del podio. Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati, impegnate in finale contro il Messico, sono riuscite a mettere le mani sul loro primo oro a squadre, regalando una gioia al femminile che all’Italia mancava dal luglio 2019 a Berlino.gm/mrv/red