Fvg, proroga a fine 2021 per garanzie e tassi agevolati a Pmi

TRIESTE (ITALPRESS) – In Friuli Venezia Giulia il regime di concessione delle garanzie e dei tassi di interesse agevolati alle imprese concessi dalla Regione – insieme a Camere di commercio ed Enti locali – in tempo di Covid-19 e attualmente in vigore è stato prorogato a tutto il 2021. Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Finanze Barbara Zilli. Si tratta delle misure temporanee di aiuti di Stato predisposte dalla Regione in relazione alla pandemia, in accordo con la Commissione europea, e integrate via via con modifiche espansive. A giugno 2020 la Giunta regionale aveva esteso anche alle Pmi non tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio e alle microimprese le garanzie e i tassi d'interesse agevolati per prestiti il cui importo massimo è aumentabile fino a coprire il fabbisogno di liquidità, determinato sulla base di un'autocertificazione del beneficiario, dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi. Inoltre Regione, Enti locali e Camere di commercio, in aggiunta ai prestiti al tasso d'interesse agevolato definiti nel DL Rilancio con durata fino a 6 anni, erano state abilitate a concedere alle imprese del Friuli Venezia Giulia prestiti a tasso di interesse fisso con una durata fino a 8 anni. Successivamente, con delibera regionale del 18 dicembre 2020 è stata ampliata la sfera dei beneficiari anche alle piccole e micro imprese in difficoltà al 31.12.2019 e sono stati prorogati i termini del provvedimento al 30 giugno. Come ha rilevato l'assessore Zilli, "la delibera odierna completa il percorso di progressivo ampliamento delle agevolazioni alle imprese, prorogando ulteriormente il regime di concessioni di garanzie e tassi d'interesse agevolati a tutto il 2021. Dall'inizio della pandemia a oggi – ha concluso l'assessore – l'impegno della Giunta regionale è massimo per offrire alle imprese tutti gli strumenti finanziari utili per un agevole accesso al credito". (ITALPRESS). sat/com 30-Apr-21 12:20

