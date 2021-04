Vaccino, Toti “in Liguria potenzieremo squadre per domicilio”

GENOVA (ITALPRESS) – La recente ordinanza del Commissario per l'emergenza Covid-19, nel determinare un nuovo ordine di priorità della campagna di vaccinazione, ha previsto di vaccinare prioritariamente la popolazione over 80 e le persone ad "elevata fragilità", insieme ai loro caregiver. «In Liguria fin dall'inizio della campagna vaccinale, una volta immunizzato il personale sanitario e le Rsa – spiega il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti – ci siamo posti come obiettivo principale quello di mettere in sicurezza i nostri anziani, che, a differenza del resto del paese, sono circa il 10% della popolazione. Siamo lieti che il Commissario Figliuolo e il governo abbiano messo questa priorità nero su bianco. Per questa ragione, contestualmente alla concentrazione progressiva delle vaccinazioni nei grandi hub territoriali, che hanno una maggiore capacità di somministrazione, potenzieremo le squadre territoriali per raggiungere il prima possibile anche tutti coloro che, non deambulanti, vanno vaccinati al domicilio». Alisa, tenuto conto anche della ricognizione effettuata con le Direzioni sociosanitarie aziendali, ha richiesto un incremento delle vaccinazioni per questo target di popolazione, raccomandando inoltre un potenziamento delle squadre previste da ciascuna Asl. (ITALPRESS). sat/com 13-Apr-21 19:28

