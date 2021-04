In Sicilia 1.110 nuovi casi di Covid e 20 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Diminuiscono leggermente in Sicilia i casi di Coronavirus. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute i nuovi positivi scendono a 1.110 dai 1.120 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 38.058 (oltre il doppio dei 16.541 di ieri), determinando un indice di positività del 2,92%. Sono 20 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 11 in più rispetto a ieri. I guariti oggi sono 352. Crescono gli attualmente positivi, 738 persone in più, determinando un numero complessivo di 23.709. Aumentano lievemente i ricoveri nei reparti ordinari, 1.191 (+43), è di 174 il numero di ricoveri in terapia intensiva, con 8 nuovi ingressi (ieri erano stati 14). In isolamento domiciliare vi sono 22.344 persone. (ITALPRESS). bla/vbo/r 12-Apr-21 18:31

Sponsor