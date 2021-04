Sponsor

“Noi lavoriamo ogni giorno per arrivare a un Paese Covid free. Credo che fughe in avanti non servano, soprattutto se parliamo di turismo qualcuno mi dovrebbe spiegare perché la Sicilia sì, Venezia no, la Sardegna sì e perché le nostre città d’arte no”. Lo dice il sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa, a margine della visita all’hub vaccinale della Fiera di Bologna.cin/tvi/mrv