Cena di Natale online per Confindustria

In prossimità delle festività natalizie, da tradizione, gli imprenditori associati a Confindustria Venezia si sono riuniti per condividere un momento conviviale e scambiarsi gli auguri. Quest’anno, per motivi legati alla pandemia, la Cena di Natale è stata in video collegamento nella serata di giovedì 10 dicembre. Una formula innovativa che testimonia la resilienza del territorio, il coraggio delle imprese e la loro capacità di reagire. In occasione dell’evento, c’è stata una raccolta fondi a favore della Fondazione Salus Pueri.

Un ulteriore passo nell’ambito di una collaborazione di lunga data, che di recente ha visto gli industriali di Venezia e Rovigo sostenere il progetto “Coloriamo la Pediatria”. Il piano ha l’obiettivo di rendere gli ambienti di ricovero della Pediatria di Padova più confortevoli per i piccoli pazienti. “Stiamo affrontando un periodo molto difficile che ci impedisce di sedere a tavola insieme per il consueto scambio degli auguri – dichiara il Presidente di Confindustria Venezia Vincenzo Marinese –.

Con questa iniziativa desideriamo rafforzare il legame che ci unisce, dimostrando così la straordinaria resilienza del nostro territorio. Intendiamo esprimere la volontà di andare avanti contrastando la pandemia con tutte le forze. Non trascuriamo, poi, la responsabilità sociale che illumina l’attività d’impresa. Un valore che oggi testimoniamo rinnovando il nostro sostegno a favore della Fondazione Salus Pueri.

Distanti, ma sempre uniti – conclude Marinese –, ci riprenderemo il futuro”. Sono intervenuti in video collegamento Pier Paolo Baretta Sottosegretario all’Economia e alle Finanze, Luigi Brugnaro Sindaco di Venezia, Enrico Carraro Presidente di Confindustria Veneto, Federico D’Incà Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Andrea Martella Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, S.E. Mons. Francesco Moraglia Patriarca di Venezia, Giorgio Perilongo Vicepresidente della Fondazione Salus Pueri, Maria Cristina Piovesana Vicepresidente di Confindustria, Luca Zaia Presidente della Regione del Veneto, Massimo Zanon Presidente di Confcommercio metropolitana di Venezia.