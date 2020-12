Buon compleanno Arnaldo. Un politico speciale al servizio del Paese e delle Istituzioni

Con questo stile Forlani è stato un protagonista di primo piano della politica, Presidente e vice presidente del Consiglio, ministro degli Esteri e della Difesa, due volte Segretario della Dc, per molto tempo Presidente del partito e con lo stesso stile Forlani è uscito di scena, alla fine della Prima Repubblica, lontano dai clamori e dalle bramosie di presenzialismo che quasi sempre caratterizzano la fase crepuscolare degli ex-potenti. Nel suo partito Forlani è stato un navigatore abile, grande tessitore di alleanze. Ha indentificato la sua strategia con la parola chiave della “centralità” riferita sia al ruolo della Dc, come perno equilibrato del sistema politico, sia all’ area interna al partito che collocandosi al centro delle varie correnti poteva gestire le tensioni tra le diverse anime che si agitavano nella Dc, costretta dalla sua insostituibilità nel Governo a diventare un microcosmo di sensibilità e di poteri che in un contesto politico meno bloccato si sarebbero potuti esprimere con altre formazioni politiche. È nota la definizione giornalistica di Forlani come “coniglio mannaro” che con un ossimoro dipinge la determinazione che si nasconde dietro un’apparente timidezza. Forlani è stato tutt’altro che un leader debole ma non ha mai ostentato atteggiamenti da astuto uomo potente pur essendo stato inserito in quella specie di trimurti che ha rappresentato, nell’immaginario collettivo, l’ultimo triangolo del potere della Prima Repubblica, il famoso CAF (Craxi, Andreotti, Forlani) i tre aspiranti al Quirinale nelle elezioni presidenziali del 1992. Forlani, all’epoca segretario della Dc dopo le dimissioni di De Mita del 1989, mancò il quorum in due scrutini per 39 e 29 voti. Ritirata la candidatura, qualche mese dopo lasciò anche la segreteria del partito. Probabilmente Forlani ha voluto interpretare il suo ruolo di politico rifacendosi a quella che era stata la sua prima esperienza su un campo diverso, il prato del calcio. Forlani da ragazzo infatti indossò la maglia della squadra della sua città, la Vis Pesaro, quando era in serie C giocando da mezz’ala. Negli schemi classici del calcio la mezz’ala è il centrocampista che imposta le azioni, che ha un buon palleggio, capacità di inserimento e di progressione rapida e anche abilità nel tiro. Insomma un tessitore che all’occorrenza conduce l’azione in prima persona ma pronto a ritornare al centro e costruire le azioni degli altri. Così Forlani a 95 anni dal suo silenzio forzato insegna ancora, a chi vuol far politica, l’arte di saper stare al centro muovendosi molto pertenere in piedi il gioco di squadra.

Bianco: “Distaccato dal potere, ha sofferto con dignità”Buttiglione: “Arnaldo erede della migliore tradizione Dc”