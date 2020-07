Zingaretti elogia il ritorno in campo delle Sardine. La risposta social

Sponsor

«Dalle #Sardine nuove sfide per tutti e una nuova, sana boccata d’ossigeno che farà bene alla democrazia». Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti dopo il comunicato con il quale il movimento capitanato da Mattia Santori ha annunciato una discesa in campo in vista delle prossime elezioni locali.

Le Sardine hanno diramato un comunicato dicendo: «La politica deve essere per forza propaganda? Ce lo chiederemo in un tour di 2.000 km, che attraverserà Veneto, Marche, Puglia, Campania, Toscana e Liguria. Un viaggio per riscoprire i valori della politica, ripartendo dai luoghi, dalle persone, dai temi. Se anche tu pensi che esista un modo di fare politica diverso, lontano dai nomi, dalla propaganda semplicistica e dagli accordi di palazzo, unisciti al tour da giovedì 23 luglio a martedì 28 luglio».

Non tutti però hanno gradito l’esultanza di Zingaretti che sembra eleggere le Sardine ad una sorta di “salvatori del centro sinistra”. Ed è soprattutto su Twitter che si sono scatenati i maggiori commenti.

Eccone alcuni.

Ho i brividi a leggere questo suo tweet! Lei fa endorsment al movimento delle #Sardine (ne comprendo l’obiettivo), ma se penso alla stoffa, cultura, presenza, dialettica, spessore della classe Politica che l’ha preceduta… quella della mia infanzia… dei miei genitori (1/2) — The Smoking Man (@Th3_Smoking_Man) July 15, 2020

@CarloCalenda non voglio rassegnarmi all’idea che i media lasciano passare sulle #sardine come il nuovo e come la scommessa per l’Italia. Ma davvero siamo messi cosi’ male? Io confido in politici coerenti e di buon senso come lei. — domy caputo (@domycaputo1) July 15, 2020

Solo gente che rifiuta aprioristicamente le elezioni, che inciucia per rimanere al potere da 10 anni, che si appropria dei valori antifascisti e demonizza l'avversario salvo poi governare via *regolamenti* (dpcm e ministeriali), solo voi potete trarre ossigeno dalle #sardine. — Alberto Castiglioni (@alberto88ca) July 13, 2020

Io vorrei lo facesse il PD, ma sono strano io e non capisco.

Vogliamo risuscitare un pesce già pescato, ma non penso sia più buono. #Sardine pic.twitter.com/pkswucrA4I — Gabriele Vernucci 🇮🇹🇪🇺 (@Gabriele_Vernuz) July 13, 2020

Dopo avere innalzato @GiuseppeConteIT (quello che reggeva il cartello sui #DecretiSicurezza) a punto di riferimento dei progressisti, @nzingaretti elegge le #Sardine (quelli di Moro ucciso dalla mafia) a baluardo della democrazia. #FinoAQuando, amici del @pdnetwork? — goffredo buccini (@GoffredoB) July 14, 2020

(Lo_Speciale)