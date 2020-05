Analisi e governo crisi Covid-19: exit strategies

Breve descrizione

La crisi sanitaria Covid-19, che ha avuto un doloroso impatto sul nostro Paese per estensione del contagio ed indice di letalità, in pochissimo tempo ha esteso drammaticamente i suoi effetti ai diversi ambiti della nostra Società, chiamata a fronteggiare in piena emergenza la più grande crisi mai attraversata dal secondo conflitto mondiale.

Il corso nasce dall’esigenza di analizzare complessivamente la situazione al fine di evidenziare da una parte le criticità e le lacune del sistema-Paese e dall’altra le misure costruttive adottate. Con il coinvolgimento di professionisti altamente qualificati e di esperti che rivestono un ruolo strategico all’interno dei meccanismi governativi, si esamineranno i temi legati alla crisi economico-finanziaria, alle misure di mitigazione e di sostegno alle imprese e ai cittadini, alle decisioni politiche con i meccanismi decisionali e i risvolti dei provvedimenti adottati sulla Costituzione e nei rapporti contrattuali, all’analisi delle debolezze della rete nazionale e le prospettive del 5G, al ruolo della comunicazione istituzionale ed ai possibili rischi connessi all’utilizzo errato dei social network.

Inoltre, facendo tesoro della testimonianza diretta di alcune aziende dei settori della “security” e della “tecnologia”, partner di Polis, il corso assume anche una veste pratico-esperienziale con il fine di evidenziare dati e situazioni critiche riscontrate durante la fase emergenziale al fine di mettere a punto nuove strategie di intervento e possibili soluzioni che potrebbero essere utili nel governo delle crisi future.

Infine, un notevole contributo sarà fornito dagli approfondimenti che vedranno a confronto gli attori principali del nostro sistema-Paese e le aziende stesse.

Caratteristiche peculiari del corso e Certificazioni

Al termine del percorso formativo e a seguito del superamento dell’esame finale, al candidato verrà rilasciato un attestato di conseguimento. Il corso è funzionale alle certificazioni di Risk Manager e Disaster Manager (fermo restando il possesso dei pre-requisiti necessari per accedere all’esame) rilasciate da AJA Registrars Europe, Organismo Internazionale di Certificazione, già accreditato ACCREDIA per molteplici profili professionali. Inoltre, il corso è valido per l’aggiornamento continuo dei professionisti già certificati nei profili professionali che prevedono competenze nella gestione del rischio (p.es. Professionisti della Security, Risk Manager, Project Manager, Disaster Manager, Safety Manager e altri).

Obiettivi del corso

Prendendo spunto dalla gestione dell’emergenza Covid-19 da parte del Governo e facendo tesoro dell’esperienza sul territorio di aziende nei settori della sicurezza e della tecnologia, gli obiettivi del corso sono quelli di offrire un’attenta riflessione ed un’analisi particolareggiata delle modalità di intervento messe in atto per affrontare le situazioni critiche riscontrate, analizzando dati e meccanismi decisionali, al fine di trovare strategie e soluzioni per affrontare situazioni critiche future.

A chi si rivolge

Il corso si rivolge a coloro che si occupano di Sicurezza e Protezione Civile, agli appartenenti alle Forze dell’Ordine, ai dirigenti, funzionari ed impieganti Istituzionali e Aziendali, a chi si occupa di politica e a quanti sono interessati alla specifica tematica.