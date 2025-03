L’export italiano verso la Grecia in crescita nel 2024: +3,9%

Nel 2024 l’export italiano verso la Grecia ha registrato una crescita del +3,9% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un valore complessivo di 7,19 miliardi di euro. Questo incremento conferma il rafforzamento della presenza italiana nel mercato ellenico, rispondendo efficacemente alla domanda locale e ai trend di modernizzazione dell’economia greca. Uno dei comparti più performanti è quello delle macchine per impiego generale, che ha superato i 600 milioni di euro.

Il settore farmaceutico ha mantenuto un andamento positivo, con esportazioni pari a 395 milioni di euro. Il trend è supportato dalle collaborazioni con operatori sanitari locali e dalla crescente richiesta di prodotti ad alto valore aggiunto, sintomo di un mercato sempre più attento alla qualità e all’innovazione.

Infrastrutture digitali

Significativa è anche la crescita delle esportazioni di apparecchiature per telecomunicazioni, che hanno raggiunto i 340 milioni di euro, grazie agli investimenti della Grecia nel potenziamento delle infrastrutture digitali. Questo settore si conferma fondamentale per il futuro del Paese, che punta a una trasformazione digitale sostenibile. Nel settore moda, gli articoli di abbigliamento hanno superato i 330 milioni di euro, ribadendo la centralità del Made in Italy in un Paese in cui il turismo continua a rappresentare un importante motore economico. Il fascino della moda italiana si traduce in una domanda costante da parte dei consumatori greci e dei visitatori internazionali.

Il comparto agroalimentare si conferma un pilastro dell’export italiano, con 271 milioni di euro di valore complessivo. La reputazione dei prodotti italiani e la crescente attenzione dei consumatori greci per la qualità e la tradizione gastronomica hanno contribuito a questo risultato positivo.

Opportunità di collaborazione

Completano il quadro i prodotti chimici di base (236 milioni di euro) e il segmento relativo a saponi, detergenti e cosmetici (165 milioni di euro). Entrambi i settori sono stati trainati dall’aumento della domanda interna greca e dalla ricerca di beni di consumo specializzati. Nel complesso, i dati mostrano come la struttura dell’export italiano si sia rafforzata sia in termini di innovazione tecnologica che di diversificazione dell’offerta, intercettando le esigenze di un mercato in fase di modernizzazione e crescita.

Le prospettive per il futuro delle relazioni commerciali tra Italia e Grecia appaiono promettenti. In particolare, si evidenziano opportunità di collaborazione tra aziende italiane e operatori greci nei settori più dinamici, come quello meccanico, digitale, farmaceutico e chimico.

