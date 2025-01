Turismo 2025: la Spagna guida il turismo europeo, ma l’Italia si prepara a un anno da record

Secondo il forecast pubblicato da Vamonos-Vacanze.it, piattaforma specializzata in vacanze per single, il 2025 sarà un anno eccezionale per il turismo europeo. La Spagna si conferma come la destinazione preferita dai viaggiatori europei, seguita da Francia e Germania. Ma è l’Italia a registrare il più alto incremento di arrivi e pernottamenti degli ultimi 15 anni, grazie anche all’Anno Santo e a un mercato interno vivace. Vamonos-Vacanze.it, rielaborando i dati di Istat e Banca d’Italia, stima che nel 2025 saranno 182,5 milioni i turisti, generando oltre 658,9 milioni di pernottamenti. Questo rappresenta un livello mai raggiunto dal 2010. Tutte le regioni italiane vedranno un incremento dei flussi turistici, contribuendo a consolidare il ruolo del Paese come meta di riferimento a livello globale.

Le destinazioni preferite

In cima alla classifica delle regioni con il maggior numero di arrivi si posiziona il Lazio, con 22,8 milioni di turisti e 82 milioni di pernottamenti. Roma e i luoghi legati all’Anno Santo attrarranno un’enorme quantità di pellegrini e viaggiatori, generando una spesa complessiva di 17,5 miliardi di euro, pari a 768 euro pro-capite. Seguono Veneto (21,3 milioni di arrivi) e Toscana (17,8 milioni di arrivi), due regioni che continuano a rappresentare pilastri del turismo italiano grazie al loro mix unico di arte, cultura ed enogastronomia.

Il Trentino-Alto Adige si distingue per il maggior numero medio di pernottamenti per arrivo (4,32), con 76,1 milioni di pernottamenti totali, grazie alla sua offerta di turismo montano sia estivo che invernale. Allo stesso modo, la Sardegna registra 4,8 pernottamenti per arrivo, segno dell’attrattiva delle sue spiagge incontaminate.

L’Italia verso un boom economico

Il turismo rappresenta uno dei principali motori economici del Paese. Complessivamente, si stima che nel 2025 i turisti spenderanno 145,6 miliardi di euro. La Toscana si distingue per la spesa pro-capite più alta (1.067 euro), dimostrando il valore premium delle esperienze offerte, mentre la Lombardia, con Milano in testa, contribuisce con 13,6 miliardi di euro, grazie a un turismo business e culturale in forte espansione. Per prepararsi a questo anno da record, Vamonos-Vacanze.it ha già acquistato grandi pacchetti, sfruttando il proprio potere negoziale per garantire ai clienti prezzi competitivi e servizi di alta qualità. “Vogliamo offrire ai nostri utenti il massimo dell’esperienza, senza compromessi”, ha dichiarato un portavoce della piattaforma.

Condividi questo articolo: