Il 31 dicembre 2022 avvenne la morte di Papa Benedetto XVI. A due anni dalla sua scomparsa, il ricordo di Joseph Ratzinger rimane vivo nella Chiesa e nella società, come testimoniano le numerose dichiarazioni pubbliche che ne celebrano l’eredità. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un messaggio sui social, ha descritto il Pontefice emerito come “un teologo che è riuscito a parlare alla mente e all’anima delle persone”, facendo presente di come i suoi insegnamenti continuino a ispirare il mondo con la loro capacità di coniugare fede e ragione. La riflessione del Primo Ministro ha posto l’accento su un punto cardine del Magistero di Benedetto XVI: la convinzione che fede e ragione siano due dimensioni complementari. Questa visione ha guidato la sua vita e il suo operato, spingendolo a cercare un dialogo aperto con il pensiero laico e a promuovere un confronto intellettuale che potesse affrontare le ansie e le sfide dell’uomo contemporaneo.

Un uomo di fede, cultura e coraggio

Anche il Vicepremier Matteo Salvini ha reso omaggio al Pontefice emerito, definendolo “un uomo di fede, cultura e coraggio” e una guida spirituale preziosa che non verrà dimenticata. Salvini ha richiamato un passaggio significativo del pensiero di Benedetto XVI: l’invito a non scoraggiarsi e a contribuire alla costruzione di “una nuova Europa, realistica ma non cinica, ricca d’ideali e libera da ingenue illusioni”.

Il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha ricordato Benedetto XVI come “un gigante della fede e della ragione”, sottolineando il valore di una preghiera affinché la sua eredità spirituale e intellettuale continui a ispirare il mondo. Parole simili sono state espresse anche da Enrico Borghi, Capogruppo di Italia Viva al Senato, che ha evidenziato il ruolo centrale del Pontefice nel mettere al centro del dibattito la verità e il rapporto tra ragione e fede. Secondo Borghi, la capacità di Ratzinger di instaurare un dialogo costruttivo con il pensiero ateo e laico ha rappresentato uno degli aspetti più innovativi del suo Pontificato, fornendo solide basi per affrontare le inquietudini del nostro tempo.

Condividi questo articolo: