Tredicesima 2024: 5 miliardi per il Natale, consumi in crescita del 6%

Con oltre 5 miliardi di euro destinati ai consumi, la tredicesima del 2024 segna una crescita del 6% rispetto allo scorso anno, portando una ventata di ottimismo per il commercio e il turismo natalizio. Secondo i dati del Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, anche al netto dell’inflazione i consumi natalizi salgono del 4,9% rispetto al 2023. Un risultato spinto da un incremento delle tredicesime nette (+5,3%) e degli importi pensionistici in Lombardia, che superano i 10 miliardi di euro complessivi. A Milano, Lodi e Monza-Brianza, le tredicesime stimolano consumi in tutti i settori. La spesa per beni è stimata in 1,236 miliardi di euro (+11,3% rispetto al 2023), con una forte attenzione verso regali e acquisti legati alla casa e alla famiglia. Crescono anche le risorse destinate ai viaggi, con una previsione di 406 milioni di euro, trainata dalla voglia di spostarsi all’estero. Tuttavia, diminuiscono lievemente le spese per cene e pranzi natalizi fuori casa, scendendo a 97 milioni di euro rispetto ai 98 del 2023. Le spese per altri servizi – tra cui mutui, rette scolastiche, manutenzione domestica e benessere personale – rappresentano la fetta più grande: 3,246 miliardi di euro (+1,9%). Quasi due terzi della tredicesima viene destinato a queste spese, evidenziando una gestione oculata del budget familiare.

Turismo natalizio in Lombardia

La spesa turistica per dicembre è stimata in 561 milioni di euro (+14,7% rispetto al 2023), con un aumento del 18,5% delle presenze. Stranieri e italiani si riversano nelle città lombarde per approfittare di eventi, shopping e attrazioni natalizie. “Il turismo è un valore aggiunto per dicembre”, commenta Marco Barbieri, Segretario generale di Confcommercio Milano, “con un incremento significativo delle presenze rispetto allo scorso anno”. Secondo il sondaggio ‘Natale in famiglia’ realizzato da Confcommercio, il 26% della tredicesima viene destinato a spese per la casa e la famiglia, seguito dai regali di Natale (25%). Le tasse e bollette assorbono il 18% del budget, mentre il risparmio rappresenta il 13%.

Tra i regali più acquistati ci sono capi d’abbigliamento (16%), prodotti enogastronomici (14,8%) e libri (8,3%). Il budget medio si attesta tra i 100 e i 300 euro per il 42% degli italiani, mentre un quarto spende tra 300 e 500 euro. Quanto alle modalità di acquisto, i punti vendita di prossimità restano i preferiti (34%), seguiti dagli acquisti online (30%) e dai centri commerciali (22%).

Natale in casa o in viaggio?

La maggior parte degli italiani (94%) trascorrerà il Natale in famiglia, nella propria abitazione o in una seconda casa. Solo il 6% si concederà un viaggio, diviso tra mete italiane (54%) ed estere (46%). “La tredicesima rappresenta un’importante risorsa per i consumi natalizi – spiega Gabriel Meghnagi, Vicepresidente di Confcommercio Milano –. Sebbene molti acquisti siano stati anticipati dal Black Friday, la rete dei negozi di prossimità continua a giocare un ruolo fondamentale in questo periodo, offrendo qualità e servizi personalizzati che attraggono i consumatori”.

