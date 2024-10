Harris: “La tradizione americana vuole che i Vicepresidenti non critichino il Presidente”

La vicepresidente Kamala Harris ha evitato, venerdì, di criticare il presidente Joe Biden, citando la tradizione americana secondo cui i vicepresidenti non denigrano il comandante in capo. “I vicepresidenti, incluso Mike Pence, non criticano i loro presidenti – ha detto Harris – Non crea una relazione produttiva e importante” . La candidata dem è stata criticata dal repubblicano Donald Trump per non essersi distanziata più decisamente da Biden, rimasto impopolare nei sondaggi. Harris si è rifiutata di dire cosa farebbe diversamente dall’attuale inquilino della Casa Bianca, ma ha menzionato politiche che cambierebbe se eletta presidente, come l’assistenza sanitaria domiciliare per Medicare e alloggi a prezzi accessibili. “Mi sto divertendo un mondo – ha detto – Sono ottimista sul futuro del nostro paese. Ho chiari i pericoli che Trump rappresenta con il suo linguaggio e la sua ammirazione per i dittatori”. Entrambi Harris e Trump hanno rilasciato interviste mirate ai media nelle ultime settimane della campagna. Il tycoon è apparso su Fox News e popolari podcast rivolti ai giovani uomini, e ha fatto un town hall con Univision e un’intervista con Bloomberg News. Harris è stata criticata per poche interviste, ma di recente ha fatto un blitz, anche con canali meno tradizionali. Nel suo discorso a Grand Rapids, la vicepresidente ha attaccato Trump, mettendo in dubbio la sua energia durante la campagna. “È concentrato solo su se stesso, schivando i dibattiti e annullando le interviste – ha dichiarato – Il suo team ha detto che è dovuto all’esaurimento. Se sei esausto durante la campagna, ciò solleva dubbi sul fatto che tu sia adatto al lavoro più duro del mondo”. Di recente Harris ha intensificato i suoi attacchi a Trump, mettendo in dubbio la sua acutezza mentale.

