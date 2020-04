50° Earth Day 2020: UCI unica Organizzazione agricola a partecipare

Al via la cinquantesima edizione di Earth Day, la giornata mondiale della Terra, capace di coinvolgere in passato fino a 1 miliardo di persone. L’emergenza Covid-19 ha impedito di organizzare il tradizionale Villaggio per la Terra di Villa Borghese e della Terrazza del Pincio, che quest’anno avrebbe aperto le celebrazioni mondiali della manifestazione. Il Villaggio per la Terra si è, perciò, trasformato in una maratona multimediale streaming https://onepeopleoneplanet.it/ di messaggi, presenziata da Papa Francesco, con contenuti di alto valore culturale, di forte impatto mediatico e che richiamino tutti all’unità. Assieme alle organizzazioni partner, come l’UCI, si vuole lanciare al mondo un messaggio di solidarietà e speranza: #OnePeopleOnePlanet simboleggia “una sola famiglia umana nell’unica casa comune, per promuovere la solidarietà universale”.

La ricerca di una nuova coscienza ambientale, capace di sostenere anche una dimensione etica della produzione, di favorire l’unione tra le popolazioni esaltando i valori tipici di ciascuno, un nuovo modo di intendere le relazioni ed il rapporto con la Terra, ha spinto l’Unione Coltivatori Italiani ad essere parte attiva dell’importante manifestazione: l’organizzazione guidata da Mario Serpillo è con orgoglio l’unica, tra le Associazioni agricole, a sostenere l’Earth Day Italia 2020.

“Ci sentiamo a casa, attraverso la nostra politica di responsabilità e di consapevolezza, abbiamo guadagnato il diritto ad essere qui, in questo meraviglioso consesso. Può essere davvero l’inizio di una nuova via”, le parole del Presidente Nazionale dell’UCI.