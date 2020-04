Confindustria sceglie Carlo Bonomi a lui il timone del dopo Boccia. Le congratulazioni de La Discussione

Nuovo corso per Confindustria che affida il timone dell’Associazione e del dopo Boccia a Carlo Bonomi.

Il Consiglio Generale di Confindustria ha designato Presidente Carlo Bonomi con 123 preferenze. “Hanno votato tutti i 183 aventi diritto”, fa presente Confindustria in una nota, “Alla candidata concorrente Licia Mattioli sono andate 60 preferenze. Nessuna scheda bianca, nessuna nulla.

Il risultato è stato validato dai Probiviri Sergio Arcioni, Luca Businaro, Gabriele Fava e Antonio Serena Monghini assistiti dal notaio Cesare Quaglia”.

Il Consiglio generale si è svolto a distanza e alla presenza, nella sede di Confindustria, del Presidente Vincenzo Boccia, della Dg Marcella Panucci e dei due candidati.

“La nomina”, ricorda Confindustria, “dovrà avere il gradimento dell’assemblea dei delegati, convocata il 20 maggio, che di fatto eleggerà il 31° presidente di Confindustria”.

Il 30 aprile il Consiglio Generale dovrà esprimersi sulla squadra dei Vicepresidenti scelta dal presidente designato.

Carlo Bonomi, classe ’66 nato a Crema, è presidente di Assolombarda dal giugno 2017 ed è stato in precedenza uno dei membri della squadra di Vincenzo Boccia. Oggi presiede il Consiglio di Amministrazione della Synopo, società che opera nel settore della strumentazione e dei consumabili per neurologia, e guida le aziende manifatturiere controllate, Sidam e Btc Medical Europe.

È Presidente del Consiglio di Amministrazione anche di Ocean e Marsupium e Consigliere indipendente di Springrowth, e da novembre 2019 fa anche parte del Consiglio di Amministrazione di Dulevo International.

Al termine della votazione Carlo Bonomi ha parlato al Consiglio generale, a porte chiuse, sottolineando che questo “non è il momento di gioire”, ed ha rivolto un appello in cui non ha nascosto la sua forte preoccupazione per la situazione economica: “Dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative tali”, ha affermato, a quanto si apprende, “per affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a noi: continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavolo necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto smarrita in questo momento, che non ha idea della strada che deve percorrere il nostro Paese”. Occorre “riaprire le produzioni ma evitare seconda ondata contagio. La voragine del Pil è tremenda, è una grande occasione per cambiare Italia. Far indebitare imprese non è la strada giusta”, ha fatto presente Bonomi, “l’accesso alla liquidità non è immediato”.

“La politica ci ha esposto ad un pregiudizio fortemente anti-industriale che sta tornando in maniera importante in questo Paese”, ha aggiunto sull’emergenza lockdown. Bonomi non è stato tenero con la classe politica e con i sindacati, osservando che “non ha idea della strada da percorrere.

Non pensavo”, ha concluso, “di sentire più l’ingiuria che le imprese sono indifferenti alla vita dei propri collaboratori. Sentire certe affermazioni da parte del sindacato mi ha colpito profondamente. Credo che dobbiamo rispondere con assoluta fermezza”. Infine ai tanti messaggi di congratulazione, – a cui ci uniamo anche noi de La Discussione, auspicando un lavoro e impegno positivo per Confindustria e l’Italia – Bonomi ha risposto su Twitter così: “Ringrazio tutti per i messaggi di congratulazioni. Dobbiamo credere in un #futuro in cui l’Italia e la sua industria, tornerà a essere grande nel Mondo.

Una sfida da affrontare con impegno, dedizione, concretezza e solidarietà, insieme ce la faremo! #ServireItalia”.