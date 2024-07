Fondo Ristorazione, concesse agevolazioni per 11 milioni di euro alle prime 501 imprese

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) il primo decreto di concessione delle agevolazioni alle imprese operanti nei settori della ristorazione, pasticceria e gelateria. Queste imprese avevano presentato domanda a valere sul ‘Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano’ tramite la piattaforma gestita da Invitalia. A oggi, sono state concesse agevolazioni a 501 imprese per un totale di quasi 11 milioni di euro, a fronte di investimenti generati di circa 17 milioni di euro. Questi investimenti riguardano principalmente l’acquisto di macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, cruciali per il miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi offerti. Nelle prossime settimane, verranno pubblicati ulteriori decreti di ammissione alle agevolazioni a favore di altre imprese beneficiarie. Questo processo continuerà fino all’esaurimento della dotazione finanziaria complessiva, che ammonta a circa 56 milioni di euro.

La soddisfazione di Lollobrigida

“Sono particolarmente soddisfatto della grande partecipazione all’iniziativa da parte delle imprese del settore della ristorazione”, ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. “L’acquisto di nuove attrezzature e macchinari consentirà di migliorare la qualità dei servizi e dei prodotti offerti, con conseguenti ricadute positive sull’intera filiera agroalimentare, ma anche l’efficienza e la sicurezza degli ambienti di lavoro”. Le agevolazioni concesse rappresentano un importante supporto per le imprese che operano nei settori della ristorazione, pasticceria e gelateria, settori fondamentali per l’economia e la cultura italiana. Gli investimenti in macchinari e attrezzature non solo miglioreranno la qualità dei prodotti, ma aumenteranno anche l’efficienza e la sicurezza del lavoro, promuovendo un ambiente più sostenibile e competitivo. Il fondo mira a sostenere le eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano, settori riconosciuti a livello internazionale per la loro qualità e tradizione. Il sostegno finanziario permette alle imprese di rimanere competitive e innovative, continuando a rappresentare il meglio della produzione culinaria italiana.

Prospettive future

Con l’ulteriore pubblicazione dei decreti di ammissione, molte altre imprese avranno l’opportunità di beneficiare di queste agevolazioni, contribuendo ulteriormente al miglioramento e all’espansione del settore. La risposta positiva da parte delle imprese dimostra l’importanza e la necessità di tali misure di supporto, che possono fungere da catalizzatore per lo sviluppo economico e sociale.

