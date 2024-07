Bankitalia: inflazione stabile, ma il sentimento delle aziende peggiora

Una visione della situazione economica in lieve peggioramento, anche se è superiore ai due terzi la quota di imprese che pensa sia rimasta stabile. Questo quanto emerge dall’indagine pubblicata ieri da Bankitalia, condotta tra il 20 maggio e il 10 giugno 2024, con tema le aspettative sull’inflazione e la crescita.

Lo studio ha coinvolto le imprese italiane dell’industria e dei servizi con almeno 50 dipendenti. I risultati mostrano che le aspettative di inflazione si sono stabilizzate su livelli moderati, analoghi a quelli osservati nella prima metà del 2021 e decisamente inferiori ai massimi registrati nel 2022.

Le attese sull’inflazione al consumo sono rimaste sostanzialmente stabili, con un 1,4%. Più elevate rispetto alla media, invece, quelle delle imprese di costruzione, con un 1,7% su base annua e un 1,8% su un lasso di tempo maggiore.

Si evidenzia, quindi, un lieve peggioramento del saldo dei giudizi sulla situazione economica generale per quanto riguarda secondo trimestre del 2024. Tuttavia, oltre due terzi delle imprese continuano a ritenere stabili le condizioni economiche. La domanda mostra una dinamica positiva nei servizi e nelle costruzioni, mentre rimane sfavorevole nell’industria.

Prospettive di vendita ok

Per il terzo trimestre, le prospettive di vendita sono ottimistiche, specialmente nei settori dei servizi e delle costruzioni, con una crescita prevista dell’occupazione in tutti i settori. I giudizi sull’accesso al credito indicano stabilità, segnando la fine della fase di irrigidimento iniziata nel 2021, mentre le condizioni per investire restano negative rispetto alla rilevazione precedente. Il saldo tra le previsioni di aumento e riduzione della spesa per investimenti nel 2024 è positivo, ma si è ridotto significativamente nel settore manifatturiero. Le aspettative sull’inflazione al consumo rimangono stabili rispetto al trimestre precedente, attestandosi all’1,4% su un orizzonte temporale di tre anni. Inoltre, i prezzi praticati dalle imprese hanno rallentato ulteriormente e la variazione attesa per i prossimi 12 mesi è diminuita.

Situazione economica in bilico

La quota di aziende, poi, che prevede un aumento della spesa per investimenti nel 2024 rispetto all’anno precedente supera di 13 punti quella di chi prevede una riduzione, come nella rilevazione precedente; tuttavia, il saldo è quasi azzerato tra le imprese industriali, passando da 7,5 punti.

Situazione economica generale

Nel report di Bankitalia si evince come, sempre nel secondo trimestre del 2024, il 70% delle imprese italiane con almeno 50 dipendenti ritiene che la situazione economica generale del Paese sia rimasta invariata, mentre è aumentata leggermente la percentuale di aziende che segnala un peggioramento.

Sfiducia sul miglioramento

Il saldo tra valutazioni favorevoli e sfavorevoli, ancora negativo in tutti i settori, è diminuito soprattutto nelle imprese delle costruzioni e dell’industria. L’84,6% delle aziende ritiene improbabile un miglioramento della situazione economica nei prossimi tre mesi.

Industria in flessione

La domanda continua a essere positiva nei servizi e nelle costruzioni, ma rimane sfavorevole nell’industria. Le prospettive per le vendite nel terzo trimestre sono positive, soprattutto nei servizi e nelle costruzioni, e si prevede una crescita dell’occupazione in tutti i settori. I giudizi sulle condizioni di accesso al credito indicano stabilità, interrompendo la fase di irrigidimento iniziata nel 2021. Le condizioni per investire restano negative rispetto alla rilevazione precedente.

