‘L’Italia delle donne’: avviso pubblico per l’individuazione di figure femminili da promuovere a livello nazionale e locale

Nell’ambito del progetto “L’Italia delle donne” promosso dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, in occasione della Giornata internazionale delle donne dell’8 marzo 2024, il Dipartimento per le Pari Opportunità ha pubblicato l’Avviso per l’individuazione di figure femminili che abbiano istituito un legame significativo con il territorio e che meritano di essere sottratte all’oblio e di far parte della memoria nazionale, con il coinvolgimento dei territori interessati.

“Recuperare la memoria di queste donne, partendo proprio dai territori che, talvolta inconsapevolmente, la custodiscono – si legge nel sito istituzionale del Dipartimento – è una grande opportunità, sia per gettare una nuova luce sul contributo femminile alla storia d’Italia, rendendolo visibile e riconoscibile, sia per dare nuova linfa a quegli stessi territori, che potranno così scoprire e valorizzare luoghi e percorsi finora sconosciuti”.

La promozione di ‘role model’

Il progetto segue la positiva esperienza delle iniziative “La Sicilia delle donne” e “La Calabria delle donne” e viene realizzato in attuazione della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 che prevede, tra le misure di carattere trasversale, la diffusione di modelli femminili positivi e la promozione di ‘role model’ (esempio da emulare) per la parità di genere e per il superamento degli stereotipi.

I soggetti proponenti includono Regioni e Province autonome, Enti locali, Archivi di Stato, Biblioteche, Enti di ricerca e Università, invitati a presentare, con il contributo sia degli organismi di parità ove presenti (ad esempio Consigliere/i, Commissioni e Comitati di parità e pari opportunità) sia di realtà territoriali quali associazioni del terzo settore, organizzazioni sindacali, istituzioni religiose, storici locali e fondazioni, biografie di donne che si sono distinte nei campi delle lettere, delle arti teatrali e cinematografiche e dell’impegno civico e istituzionale.

Le proposte devono essere presentate, utilizzando il modello allegato all’Avviso, disponibile sul sito pariopportunita.gov.it, a mezzo PEC all’indirizzo politichepariopportunita@pec.governo.it, entro e non oltre le ore 16.00 del 30 novembre 2024.

Condividi questo articolo: