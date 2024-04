L’Aquila. Mattarella e Meloni ricordano il terremoto di 15 anni fa

Sono trascorsi 15 anni dal terremoto che devastò L’Aquila e l’Abruzzo nel 2009. Una scossa di magnitudo 6 sulla scala Richter arrivò alle tre del mattino del 6 aprile 2009, uccidendo oltre 300 persone. Il Presidente della Repubblica ha scritto un messaggio nel quale si legge che “la piena ricostruzione della Città e dei borghi è un dovere e un impegno da proseguire. Per ogni componente sociale, anzitutto per le Istituzioni. Così come tale è l’opera di riconnessione del tessuto sociale.” Mattarella ricorda che “il Paese seppe reagire”, allora, e “il percorso di rinascita di quella terra è divenuto un traguardo e un patrimonio civico comune.” L’Aquila sarà, nel 2026, capitale italiana della Cultura. “È una sfida che riguarda l’Abruzzo – aggiunge il Presidente – le sue aree interne e, allo stesso tempo, costituisce un passaggio per innovare e offrire alle nuove generazioni la possibilità di realizzare i loro progetti nella sicurezza di un ambiente che sappia fare dei territori feriti, o a rischio per l’imprevedibilità della natura, luoghi di nuove opportunità.”

Meloni: c’è stata grande solidarietà

Anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con un sentito messaggio inoltrato sui propri profili social, ha ricordato le vittime di quella tragedia e l’esempio dell’Aquila e la forza dei suoi cittadini nella fase della ricostruzione. “L’ Aquila è un modello, per la risposta che lo Stato ha dato fin dalla gestione dell’emergenza, passando per la ricostruzione fino alla rigenerazione degli ultimi anni, di cui si stanno vedendo i primi effetti.” Giorgia Meloni ha poi dedicato alcune parole per chi si è impegnato concretamente per la ricostruzione: “rivolgo un pensiero – ha scritto – ai tanti che, a vario titolo e nelle diverse fasi, hanno fornito il loro contributo: gli italiani che mostrarono grande solidarietà e vicinanza; i volontari che si mobilitarono nei giorni e nei mesi successivi; le donne e gli uomini, delle Istituzioni e non, che con abnegazione e impegno hanno contribuito a portare avanti una ricostruzione che è diventata un esempio”.

Fondi per il Teatro Comunale

Il Governo nella prima legge di Bilancio, ha ricordato ancora la Presidente, ha stanziato le risorse necessarie per gli Enti locali. E’ stata “semplificata la normativa” per la ricostruzione pubblica e sbloccati i fondi per completare la ricostruzione delle scuole e reperito quelli per concludere il Teatro Comunale dell’Aquila. Il lavoro, promette la premier, proseguirà anche nei prossimi mesi: “un impegno, il nostro, che continueremo a portare avanti con grande attenzione per la città e le aree interne, territorio forte e orgoglioso che ha mostrato grande dignità nei momenti più difficili. Un abbraccio alle comunità che, ieri sera, si sono ritrovate nel lutto collettivo della fiaccolata e hanno rinnovato il rito della memoria”. “La rinascita dell’Aquila è la rinascita di un pezzo di noi stessi – ha concluso Meloni. – Quindici anni fa siamo stati feriti ma abbiamo saputo rialzarci e tornare più forti”.

