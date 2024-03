Cittadinanza attiva, al via il bando ‘Le Marche immaginate’

Al via il bando ‘Le Marche immaginate’, seconda linea dell’intervento InterScambi, misura che si rivolge ai giovani premiando creatività, impegno e spirito aggregativo. “Vogliamo promuovere la cittadinanza attiva tramite il sostegno alla vocazione artistica dei giovani che saranno invitati a realizzare prodotti multimediali, sotto forma di video, in cui raccontare la visione personale delle Marche desiderate”, specifica l’assessore alle Politiche giovanili, Chiara Biondi. Una Commissione di esperti valuterà e individuerà i cortometraggi migliori che saranno premiati in un evento finale: il “Festival Le Marche immaginate”. L’evento si svolgerà il 30 maggio 2024 negli spazi labirintici della Mole Vanvitelliana di Ancona. Saranno aperte sale durante tutta la durata della manifestazione rendendole fruibili ai partecipanti con giochi di ruolo, visite a workshop interattivi, ospiti provenienti dal mondo del cinema, del videomaking e della comunicazione, principalmente giovani talenti e influencer. Il tratto distintivo del Festival sarà il mondo dell’audiovisivo e dei suoi mestieri con attività laboratoriali.

Promozione e crescita per i giovani

“La manifestazione rappresenta una bella opportunità di promozione e crescita per i giovani e le Associazioni oltre ad essere un’esperienza coinvolgente per il pubblico interessato. I ragazzi ideatori dei video avranno l’occasione di vivere un contesto ricco di iniziative e di relazioni uniche”, aggiunge l’assessore Biondi. Saranno allestiti spazi ad utilizzo delle Associazioni giovanili risultate vincitrici della Linea 1 del Bando InterScambi in cui potranno presentarsi e scambiare le loro esperienze con altre realtà, dando impulso positivo all’aggregazione e stimolare la creazione di una rete di collaborazioni e progettazione. I partecipanti al Bando sono chiamati a realizzare un prodotto multimediale, sotto forma di video, per raccontare ‘Le Marche immaginate’, declinando la loro narrazione su uno o più temi a scelta tra Sviluppo occupazionale, Innovazione sociale e Sostenibilità. I temi selezionati fanno riferimento agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Le Marche del domani

Guardando alle Marche di oggi i ragazzi dovranno offrirne una loro originale interpretazione, nella visione delle Marche di domani, daranno forma a desideri, anche inespressi, che attendono di essere ascoltati, capiti e accolti. Possono partecipare all’iniziativa i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di apertura del Bando, residenti o aventi dimora nella Regione Marche; Istituti scolastici secondari di 2° grado della Regione Marche; Associazioni giovanili iscritte nell’elenco regionale. Sono previste 3 categorie di premi: categoria Giovani, categoria scuole e categoria Associazioni Giovanili, ai primi classificati di ogni categoria è riconosciuto un premio.

Condividi questo articolo: