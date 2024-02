Reputazione turistica europea, l’Italia è al primo posto. In testa c’è il Trentino

L’Italia si pone con orgoglio al vertice della classifica generale della reputazione turistica europea, secondo l’analisi condotta da Demoskopika. L’istituto di ricerca ha ampliato il suo consueto studio sulle regioni italiane introducendo l’European Tourism Reputation Index (ETR Index) per il 2023. Questo nuovo indice, sviluppato con lo stesso approccio metodologico, si propone di confrontare le principali destinazioni turistiche europee in base agli arrivi, secondo gli ultimi dati di Eurostat. Ebbene, il Belpaese ha ottenuto risultati eccezionali, conquistando il primo posto in ben tre degli indicatori analizzati: ricerca della destinazione, popolarità della destinazione e fiducia degli utenti su TripAdvisor. Inoltre, si è aggiudicata la medaglia d’argento per la valutazione del sistema ricettivo da parte dei turisti-consumatori. Al livello regionale, è il Trentino-Alto Adige a difendere la sua posizione di prestigio, mantenendo la leadership nella classifica generale del Regional Tourism Reputation per il settimo anno consecutivo. Con 112,1 punti, la regione non ha lasciato spazio a concorrenti, consolidando la sua reputazione come destinazione turistica di eccellenza.

Ottimo il Trentino-Alto Adige

Analizzando gli indicatori, il Trentino-Alto Adige si è distinto per la sua presenza online, la visibilità sui portali turistici istituzionali e l’appello sociale presso gli stakeholder. In particolare, ha ottenuto il primato come destinazione ‘più social d’Italia’ e il secondo posto per l’offerta ricettiva con il gradimento più elevato da parte dei turisti. Un balzo in avanti di cinque posizioni ha contrassegnato il successo della Sicilia, che ha conquistato il secondo posto nel medagliere complessivo, spodestando la Toscana. L’isola è risultata essere la destinazione turistica più ricercata e popolare sul web, evidenziando il suo fascino agli occhi dei consumatori. Il terzo posto è stato assegnato al Veneto con 102,8 punti, premiato per la fiducia dei turisti, la visibilità istituzionale e la valutazione positiva dell’offerta ricettiva. La regione ha dimostrato un miglioramento significativo rispetto all’anno precedente. Calabria e Abruzzo hanno scalato di tre posizioni nel ranking generale sulla reputazione turistica.

Social da migliorare

“Lo studio”, le parole del Presidente di Demoskopika Raffaele Rio, “evidenzia la necessità di allinearsi alle strategie dei nostri principali competitor europei nell’utilizzo delle pagine social mettendo in campo azioni più incisive per promuovere l’offerta turistica italiana. L’Italia da un lato, è una destinazione molto ricercata e popolare sul web, i turisti manifestano apprezzamento per la qualità dell’offerta ricettiva (alberghiero, extra-alberghiero e ristorazione), inondano di recensioni i suoi attrattori turistico-culturali ma, dall’altro i canali sociali istituzionali non vengono utilizzati in altrettanto adeguata al fine di rafforzare ulteriormente la reputazione e promuovere maggiormente la variegata offerta turistica del Belpaese”. “Essere la nazione più desiderata e popolare è senza dubbio un dato che ci fa guardare al presente con soddisfazione e al futuro con ottimismo. Ma a noi non basta risultare la destinazione più ricercata online, non possiamo fermarci a questo: dobbiamo aspirare a far diventare l’Italia capace di presentare l’offerta turistica migliore, in termini di ricchezza, profondità e qualità, così da essere non soltanto la meta più sexy in rete, bensì anche quella più scelta”, il commento del Ministro del Turismo Daniela Santanchè in merito ai dati di Demoskopika.

