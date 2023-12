Giordania: cancellate oltre il 70% delle prenotazioni turistiche a causa della guerra

Oltre il 70% delle prenotazioni nel settore turistico della Giordania sono state cancellate in seguito all’aggressione israeliana a Gaza. Hamzah Haj Hassan, commissario per il turismo dell’Autorità per la Zona Economica Speciale di Aqaba, ha dichiarato al Jordan Times che oltre il 70% delle prenotazioni ad Aqaba sono state cancellate. “Oltre il 70% delle prenotazioni anticipate sono state successivamente cancellate a causa dell’aggressione a Gaza”, ha aggiunto Haj Hassan. Bassem Ghalayeni, membro del consiglio della Jordan Society of Travel Agents (JSTA). Ha comunicato la gravità della situazione dell’intero settore del turismo che è attualmente in modalità standby, affrontando una sfida senza precedenti, ha affermato. “Il Ministero del Turismo e delle Antichità ha agito rapidamente formando un comitato composto da rappresentanti della JSTA, della Social Security Corporation, dell’Ente del Turismo della Giordania e dei settori pubblico e privato per affrontare la sfida”, ha aggiunto Ghalayeni. Ghalayeni ha sottolineato che l’obiettivo principale di questo comitato è affrontare la situazione critica e ideare soluzioni strategiche per contrastare l’impatto delle cancellazioni. “Questa mossa riflette l’impegno del governo a sostenere l’industria del turismo, che svolge un ruolo vitale nell’economia della Giordania”, ha affermato Ghalayeni.

Guerra e pandemia

Ghalayeni ha sottolineato che il comitato ha tenuto la sua prima riunione e che il settore è in attesa di raccomandazioni che si spera possano sostenere l’industria. “Crediamo che l’impatto sull’industria del turismo potrebbe essere più forte di quello del Covid-19”, ha osservato Ghalayeni. Il confronto con la pandemia globale sottolinea le ripercussioni che il settore sta vivendo a causa del conflitto in corso, ha spiegato Ghalayeni. “L’industria del turismo, che era già alle prese con le conseguenze della pandemia, deve ora affrontare un’ulteriore e formidabile sfida”, ha affermato Ghalayeni. Fonti del settore dell’ospitalità, che hanno preferito rimanere anonime, hanno dichiarato al Jordan Times che, nonostante la situazione allarmante, i contratti dei dipendenti non sono stati “ancora” rescissi. “Questa incertezza si aggiunge alle crescenti preoccupazioni nel settore poiché le aziende sono alle prese con tensioni finanziarie e l’incertezza delle prenotazioni future”, ha aggiunto una delle fonti. Nel frattempo, gli esperti del turismo stanno esortando gli agenti di viaggio a spostare la loro attenzione verso l’incoraggiamento del turismo interno e l’attrazione della comunità di espatriati. “Queste strade sono fondamentali per sostenere il settore dell’ospitalità durante questi tempi difficili”, ha detto Mohammad Khair, esperto di turismo. Khair ha aggiunto che il turismo interno e gli espatriati sono fondamentali per mantenere il settore dell’ospitalità nell’attuale crisi.

Condividi questo articolo: