‘Saint Vincent Città delle Tre Repubbliche’ tra Forlani, Berlusconi e la green economy

Con il saluto del Sindaco Francesco Favre e del Presidente della Regione Valle D’Aosta Renzo Testolin ha preso il via l’evento ‘Saint Vincent Città delle Tre Repubbliche’ che si tiene nella cittadina della Valle d’Aosta fino a domenica a cura della Fondazione Dc-Fiorentino Sullo (media partner, il quotidiano ‘la Discussione’). L’occasione per ripercorrere gli anni della Prima e della Seconda Repubblica, con uno sguardo rivolto al futuro. ‘Studiando’ a fondo due grandi statisti scomparsi entrambi recentemente: Arnaldo Forlani e Silvio Berlusconi. Insomma, un viaggio che partirà dalla fine della Dc e dalla discesa in campo del Cavaliere per arrivare quindi al futuro che aspetta i Moderati dopo la scomparsa del leader di Forza Italia. Con un tavolo inoltre dedicato alla green economy e gli interventi delle più alte cariche istituzionali.

Il programma di oggi

Sarà un sabato ricco di appuntamenti all’interno della Sala Comunale. Alle 10.30 ci sarà la tavola rotonda ‘Forlani e la fine della Dc. Berlusconi e la discesa in campo. Cosa avvenne nel 1993?’. Con la moderazione di Franco De Luca, ci saranno gli interventi di Ignazio Abrignani, Paolo Affronti, Fabrizio Comba, Bobo Craxi, Paolo Fontana, Antonio Martusciello, Giorgio Merlo, Maurizio Sarlo e Riccardo Zucconi.

Nel pomeriggio, dalle 16, spazio al panel ‘Green Economy e sviluppo sostenibile: gli obiettivi e le sfide di una politica mission-oriented’. Il tutto sarà moderato da Anna La Rosa alla presenza di Davide Bernardini, Gianluca Borrelli, Alfonso Galasso, Stefano Laporta, Lucia Lo Paolo, Davide Maraffino, Luigi Montano e Giampiero Pilla.

Sarà sempre la giornalista (anche Presidente del Comitato Editoriale de ‘la Discussione’) a moderare, dalle 18, la tavola rotonda ‘Dopo la Dc, Dopo Berlusconi: quale futuro per i Moderati?’. Interverranno Alfredo Antoniozzi, Vito Bonsignore, Achille Colombo Clerici, Andrea Delmastro Delle Vedove, Andrea Mascaretti, Claudio Scajola e Stefano Tunis.

Gli interventi di domenica

Gran finale domenica 29 ottobre con ‘Cantiere Politico’ durante il quale ci sarà un riepilogo dei lavori. Moderazione di Giampiero Catone alla presenza di Stefano Caldoro, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini ed Ettore Rosato.

Le conclusioni saranno affidate a Tommaso Foti, Presidente gruppo parlamentare Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, e a Gianfranco Rotondi, Presidente della Fondazione ‘Democrazia Cristiana Fiorentino Sullo’.

Condividi questo articolo: