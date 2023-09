Staffetta ‘Da Francesco a Francesco’, le tappe 2023

A Roma domenica 17 settembre 2023 tornerà la staffetta ‘Da Francesco a Francesco’ che prenderà il via, dopo l’Angelus, da piazza San Pietro. La nona edizione di questo cammino organizzato dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e promosso dai comitati regionali Unpli Lazio e Unpli Umbria, si snoda, come da tradizione, da Roma ad Assisi; l’arrivo è fissato per il prossimo 4 ottobre, giorno in cui ricorre la festa di San Francesco patrono d’Italia.

Un turismo sostenibile

La staffetta consisterà in 18 tappe, complessivamente per 280 chilometri e si svolgerà a piedi, nell’arco di due settimane, lungo tratti accessibili a tutti e con partecipazione libera. Da Francesco a Francesco è stata istituita dall’Unpli, nell’ambito del progetto ‘Cammini Italiani’, per ripercorrere all’insegna della spiritualità i luoghi nei quali San Francesco ha vissuto parte della propria vita lasciando significative testimonianze. L’Unpli organizza la staffetta con l’obiettivo di valorizzare i numerosi cammini e promuovere un turismo lento e sostenibile, a contatto con la natura, con le comunità locali e con i patrimoni culturali dislocati lungo il suggestivo percorso. I camminatori avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica, compiendo un percorso che, fra gli altri luoghi interessati, include i quattro santuari francescani: il santuario-convento di Fonte Colombo, il convento di Greccio, il santuario della Foresta e il santuario di Poggio Bustone.

Un percorso pieno di spiritualità

Il percorso si estende fra boschi, distese verdi, sentieri e borghi medievali offrendo così la possibilità ai camminatori di immergersi nella natura, a partire dagli splendidi scorci della Valle Santa Reatina, proseguendo con l’incantevole cascata delle Marmore lungo la Valnerina, sull’itinerario della ex ferrovia Spoleto-Norcia, ricco di paesaggi tra le vie verdi più belle d’Italia. Il presidente dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, Antonino La Spina, nel presentare la staffetta ha detto: “Un percorso pieno di spiritualità e di amore anche per le piccole cose, di rispetto e di accoglienza per i camminatori che saranno accompagnati dai volontari delle nostre Pro Loco per far conoscere loro le bellezze paesaggistiche, la storia e la cultura dei territori e ristorarsi con le specialità enogastronomiche che caratterizzano i luoghi di tappa”. Anche Sandro Di Addezio, responsabile Dipartimento Cammini dell’Unpli, ha affermato: “Cammineremo lungo la via di San Francesco, toccando luoghi simbolo dove il Santo ha trascorso gran parte della sua vita e soprattutto dove ha lasciato importanti tracce del suo vissuto. Un itinerario adatto a tutti, tra boschi, strade e sentieri e soprattutto paesaggi stupendi che sono stati osservati e hanno rallegrato il cuore di una persona buona e semplice come San Francesco”.

I volontari della Pro Loco

I volontari delle associazioni Pro Loco supporteranno i camminatori durante il tragitto. Con l’organizzazione e il coordinamento dell’Unpli e dei comitati regionali Unpli Lazio e Unpli Umbria, le Pro Loco assisteranno i partecipanti lungo il percorso, fornendo loro indicazioni ed assistenza, ma anche organizzando eventi ed altri momenti di incontro rivolti alla promozione del territorio. Tutti i dettagli in merito alle tappe della staffetta sono visionabili anche via web nel sito camminitaliani.it

Condividi questo articolo: