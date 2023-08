Maltempo, allerta arancione in Lombardia

Un’estesa perturbazione dall’Atlantico farà irruzione oggi sul Mediterraneo determinando sull’Italia una fase di spiccato maltempo a partire dalle regioni nord-occidentali, con piogge e temporali diffusi e persistenti in particolare su Piemonte e Lombardia. Successivamente, nella giornata di domani, tali fenomeni tenderanno progressivamente ad estendersi al resto del Nord e alla Toscana, per poi interessare anche altre zone del Centro e localmente del Sud all’inizio della prossima settimana, con venti occidentali in generale rinforzo e marcato calo termico su tutto il territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

Arrivano le grandinate

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni che potranno risultare particolarmente diffusi e persistenti su Piemonte e Lombardia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata odierna allerta arancione su ampi settori della Lombardia. Inoltre è stata valuta allerta gialla su Provincia Autonoma di Bolzano e su parte di Piemonte, Val d’Aosta e Lombardia.

