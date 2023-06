Al castello di Grinzane Cavour torna il “Food & Wine Tourism Forum”

Per tutti gli appassionati di enogastronomia, sempre alla scoperta di eccellenze culinarie e vitivinicole, torna il prossimo 21 giugno Food & Wine Tourism Forum al Castello di Grinzane Cavour, situato tra le colline delle Langhe in Piemonte, arrivato alla sua sesta edizione. 21 gli appuntamenti che spazieranno dalla strategia del settore all’operatività; dalle testimonianze internazionali al social media marketing; dalle più recenti ricerche alla didattica sui tools di promozione digitale. Organizzato come ogni anno dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, sotto la direzione scientifica di Roberta Milano, il Forum è un’occasione per esperti del settore, operatori turistici, produttori, amanti del cibo e del vino di incontrarsi e condividere le ultime tendenze e innovazioni nel campo del turismo enogastronomico. In particolare quest’anno l’evento si concentrerà su tematiche quali l’importanza del territorio nella produzione di cibo e vino di qualità, le strategie di marketing per promuovere il turismo enogastronomico e l’uso delle nuove tecnologie.

Secondo le previsioni pubblicate a marzo dall’Istituto Demoskopika, la crescita del turismo si attesterà al 12,2% e l’effetto traino sulla spesa turistica sarà ancora maggiore rispetto al 2022 che dovrebbe raggiungere la soglia degli 89 miliardi di euro, di cui il cibo rappresenta oltre un terzo della spesa. Secondo i dati emersi da ENIT, il turismo enogastronomico è fra i pacchetti con maggiore appeal del mercato internazionale organizzato verso l’Italia. La regione più presente nelle offerte turistiche dedicate al food&wine è il Piemonte seguito da Campania e Toscana. I primi tre mercati esteri incoming sono Spagna, Norvegia e Germania.

I partecipanti al Forum potranno seguire sessioni informative e workshop interattivi, tenuti da esperti locali e internazionali, su come abbinare cibo e vino, sulle tecniche di degustazione, sulla sostenibilità nella produzione alimentare e sull’uso delle piattaforme digitali per promuovere il turismo enogastronomico. Interessante l’area espositiva dove i produttori locali presenteranno le loro eccellenze culinarie e vitivinicolo e dove il pubblico potrà assaggiare una vasta selezione di vini pregiati, formaggi, salumi, oli d’oliva e altri prodotti tipici della Regione. Un’occasione per scoprire i sapori autentici del Piemonte e incontrare direttamente i produttori locali. “La sesta edizione del Food & Wine Tourism Forum promette di essere un evento straordinario – afferma Marco Rossi, direttore dell’organizzazione -. Abbiamo lavorato duramente per creare un programma ricco di contenuti interessanti e coinvolgenti, che sia in grado di soddisfare le aspettative dei partecipanti. Il Castello di Grinzane Cavour, con la sua storia millenaria e la sua atmosfera unica, offre il contesto perfetto per un evento così prestigioso”.

Condividi questo articolo: