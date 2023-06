Confesercenti: il turismo accelera la ripresa. Più prenotazioni e vacanzieri. Costa romagnola in piena efficienza

Il turismo continua a trainare la ripresa. Per Assoturismo Confesercenti che ha una prima proiezione di prenotazioni e presenze, il flusso va oltre le attese. “Il turismo accelera per il fine settimana lungo della Festa della Repubblica: tra giovedì 1 e domenica 4 giugno risulta prenotato il 78% delle camere disponibili online, per un totale di 6,2 milioni di presenze nelle strutture ricettive e un fatturato per consumi turistici pari a circa 800 milioni di euro”. “Nel confronto”, stima Assoturismo Confesercenti, “con il 2022 anno in cui il ponte del 2 giugno è durato ben 5 giorni, contro i 4 di quest’anno, cresce il livello di saturazione delle camere (78% contro 75%), ma diminuiscono le presenze (6,2 milioni nel 2023 contro i 7 milioni del 2022)”.

Le mete, città d’arte e mare

Per l’ultimo ponte di primavera è atteso dunque Paese un flusso consistente di turisti, e non solo italiani. “Un movimento che sarà maggiormente percepito nelle città e nei centri d’arte, nelle località dei laghi, marine e collinari”, fa presente la Confederazione. In base ai risultati della consueta indagine del Centro Studi Turistici sui portali di prenotazione online, infatti, le strutture ricettive delle città d’arte raggiungono una saturazione dell’83%. Stesso trend per le località dei laghi che presentano una saturazione della disponibilità online dell’84%”.

Valori leggermente inferiori sono stati invece rilevati per le strutture delle località rurali, collinari e marine, rispettivamente dell’82% e dell’80%. Meno intenso il flusso di prenotazioni verso le località montane e termali: per le prime la saturazione è del 68%, mentre per le seconde sale al 70%.

A livello territoriale, prenotazioni e offerte si presentano abbastanza differenziate. “Le regioni con i tassi di occupazione più elevati sono Liguria e Lazio (89%), e Toscana e Campania (88%). Risultati decisamente positivi sono previsti anche per Lombardia, Veneto e Umbria”.

Il caso Emilia Romagna Recuperano le prenotazioni in Emilia-Romagna, evidenzia la Confesercenti, ma si scontano però gli effetti dell’alluvione con una percentuale (70%) più bassa rispetto agli anni scorsi ma comunque incoraggiante per la ripresa turistica ed economica della regione. “Si segnala, comunque, negli scorsi dieci giorni, la perdita di 250mila pernottamenti”, scrive Assoturismo, “con un danno di almeno 35 milioni di euro di mancato fatturato per le strutture ricettive; a mancare soprattutto gli stranieri che in questo periodo affollavano già le spiagge della riviera romagnola”.

Riviera romagnola aperta

“Il turismo continua a correre, dimostrando ancora – anche se non è necessario – di essere tra i comparti economici più vitali d’Italia”, dice Vittorio Messina, Presidente di Assoturismo Confesercenti. “Rincuora la ripresa delle prenotazioni in Emilia-Romagna, che erano rallentate dopo l’alluvione, ma si può fare di più. La Riviera Romagnola è rimasta sempre aperta e si può prenotare con fiducia, un contributo concreto alla ripartenza dell’economia della regione, che ha nel turismo uno dei suoi pilastri”.

Condividi questo articolo: