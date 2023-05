Il maltempo si abbatte in tutta Italia. Rischio nubifragi e alluvioni lampo al Sud

Il maltempo continua ad abbattersi quasi in tutta Italia e in diverse Regioni della Penisola sono previste forti piogge e nubifragi che potrebbero anche provocare danni alle coltivazioni nei campi. Mentre solo al Nordovest è previsto tempo più soleggiato e asciutto, sul resto del territorio insistono condizioni di forte maltempo. Nel pomeriggio di oggi sono attesi forti fenomeni temporaleschi in Emilia-Romagna, con rischio nubifragi. Fenomeni meno intensi e persistenti sul resto delle regioni. Previsti anche Venti sostenuti dai quadranti meridionali e settentrionali e Mari mossi. Al Sud e sulla Sicilia condizioni di forte maltempo su gran parte dei territori. Questa mattina si sono registrati forti precipitazioni su Campania, Basilicata e Nord della Puglia, mentre il tempo rimane variabile con piogge e schiarite sulla Sicilia meridionale. A metà giornata è previsto maltempo su Campania e Calabria tirrenica, con rischio nubifragi e alluvioni lampo. Al Centro dal mattino fino a sera precipitazioni molto forti su gran parte dei settori, con rischio nubifragi su Marche e basso Lazio. Venti molto forti di Scirocco nell’Adriatico, con conseguenti mareggiate. Venti dai quadranti settentrionali sul versante tirrenico, mentre si registra tempo soleggiato sulla Sardegna.

