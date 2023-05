Improvvisa scomparsa di Giuseppe Calabrese sindaco delle Isole Tremiti di Verde è Popolare

Un improvviso malore ha strappato alla vita Giuseppe Calabrese, sindaco delle Isole Tremiti rieletto un anno fa, nelle liste di Verde è Popolare. Aveva 66 anni e si trovava a Roma per partecipare all’assegnazione del bandiere Blu. Si è sentito male, è stato trasportato d’urgenza in ospedale ma non c’è stato nulla da fare. Era già stato primo cittadino durante gli anni dal 2003 al 2011. Tra le sue iniziative la nomina ad ambasciatore delle Tremiti nel mondo di Lucio Dalla, che abitualmente frequentava le isole.

“Addio a Pinuccio Calabrese amatissimo sindaco delle Tremiti che mi ha affiancato lealmente e disinteressatamente in tutte le avventure politiche del tempo difficile della seconda repubblica”. Questo il messaggio scritto dal leader di Verde è Popolare Gianfranco su Facebook. Cordoglio espresso anche da Giampiero Catone, Presidente dl Consiglio nazionale di Verde è Popolare

“Questa notte un malore fatale ci ha portato via il sindaco Giuseppe Calabrese”, si legge sulla pagina Facebook del Comune delle Isole Tremiti “Era a Roma per la consegna della “Bandiera Blu” alle nostre Isole in un altro step del suo progetto amministrativo. Instancabile come sempre, innamorato come non mai dell’idea di dare nuovo slancio all’arcipelago che tanto amava. Una notizia – prosegue la nota – che ci distrugge e ci lascia sgomenti, annichiliti. Con il sindaco Calabrese, le Isole Tremiti perdono un punto di riferimento come sa esserlo solo chi ama questo lembo di Terra circondato dal mare.

Il vicesindaco Luciano Cafiero, la giunta, il presidente comunale, il consiglio comunale, il segretario generale e il Personale dell’Ente si stringono attorno alla famiglia e i suoi cari”. Calabrese aveva due figli ed era nonno. Gestiva un ristorante e un lido sull’Isola di San Domino chiamato “La Livornese”. Cordoglio espresso anche dal Presidente della Giunta Regionale della Puglia Michele Emiliano “La Puglia piange l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Calabrese, sindaco delle Isole Tremiti. Ci ha lasciato mentre portava alto il nome della sua terra a Roma, in occasione della consegna della prestigiosa ‘Bandiera Blu’. In questo momento di dolore mi unisco con sincero affetto e vicinanza alla famiglia e a tutta la sua comunità”. E’ quanto dichiara in una nota il presidente Emiliano.

Condividi questo articolo: