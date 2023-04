Roma: al via il progetto “A Scuola di Sicurezza Stradale 2023”

Il progetto “A Scuola di Sicurezza Stradale 2023”, presentato nell’aula consiliare di Palazzo Valentini, illustrato dalla Comandante della Polizia metropolitana di Roma Maria Laura Martire, il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Pierluigi Sanna e la Consigliera Delegata al Bilancio e Patrimonio Cristina Michetelli, si articolerà in 12 giornate formative, coinvolgendo in ogni giornata, circa 200 alunni delle scuole primarie della capitale.

In diciotto Comuni del territorio metropolitano, sarà allestito un parco scuola itinerante, caratterizzato da una struttura mobile che riproduce in scala ridotta un percorso stradale attrezzato con segnaletica orizzontale e verticale, semafori, strisce pedonali e rotatorie, per mezzo del quale sarà possibile per i bambini apprendere le regole della circolazione stradale e imparare in modo divertente, guidando delle “mini-car” i principi fondamentali della sicurezza stradale. Alla presentazione sono intervenuti i Sindaci dei 18 Comuni coinvolti e i Comandanti delle Polizie Locali municipali.

“Questa lodevole iniziativa, che rientra nella mission delle funzioni dell’Ente metropolitano, ha una duplice valenza; quella che riguarda più da vicino l’educazione stradale e la prevenzione, dall’altra anche la conoscenza degli eventuali pericoli che potrebbero capitare durante la guida. È dovere di noi amministratori investire, come abbiamo fatto durante l’approvazione del bilancio, sulle misure di sicurezza delle nostre strade provinciali. Il Governo della Città metropolitana sta investendo molto su questo fronte e la sensibilizzazione su alcuni temi, come questo, è nella nostra agenda politica, perché crediamo molto nella formazione e nella sicurezza dei cittadini che amministriamo”. ha dichiarato Cristina Michetelli, assieme al Sindaco Roberto Gualtieri.

“Coerentemente con i suoi compiti istituzionali e cosciente della rilevanza del tema della sicurezza stradale, la Città Metropolitana intende avviare una serie di attività di sensibilizzazione e formazione dei giovani sul corretto uso della strada. È necessario intervenire in maniera precoce e profonda con un’educazione stradale mirata a rendere più sicuri e virtuosi i comportamenti dei bambini e dei giovani in materia di sicurezza stradale. Le statistiche, infatti, rilevano che la maggior parte degli incidenti automobilistici sono causati dall’inosservanza delle norme di sicurezza, dalla scarsa conoscenza e dal mancato rispetto della segnaletica stradale, dall’errore per distrazione e dall’imprudenza. Far apprendere ai bambini le norme sulla circolazione stradale permette non solo di garantire la loro incolumità quali fruitori della strada, ma serve anche a sviluppare un senso civico che diventerà parte integrante del loro modo di vivere”, ha sottolineato il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna.

