Rinnovata speranza per 5 pazienti presso l’ISMETT di Palermo

Presso l’Irccs Ismett di Palermo sono stati eseguiti cinque trapianti, nell’arco di circa 12 ore, in 5 pazienti siciliani che hanno ricevuto fegato, reni, polmone e cuore, grazie a due donazioni che si sono rese disponibili in Sicilia e in Puglia. L’eccezionale successione di trapianti evidenzia la corretta pianificazione della procedura dei prelievi e trapianti in Sicilia e dell’Irccs Ismett di Palermo.

Tutto è iniziato nel pomeriggio di martedì quando, presso la rianimazione dell’Ospedale palermitano Villa Sofia, è stata avviata la procedura con il prelievo di fegato e di due reni successivamente trapiantati in Ismett su tre pazienti iscritti nelle liste d’attesa. Il cuore è stato, invece, trasferito a Bologna dove è stato trapiantato in emergenza ad un giovane in gravissime condizioni.

Dopo poche ore in piena notte, l’équipe dell’Irccs Ismett è volata a Brindisi per effettuare un nuovo prelievo di cuore e polmoni per poi trapiantarli a due pazienti siciliani. L’efficiente organizzazione delle diverse strutture della sanità siciliana interessate dagli interventi e l’eccellente lavoro di squadra degli oltre 30 operatori sanitari coinvolti ha permesso, nell’arco di poche ore, di dare una nuova speranza di vita a cinque pazienti.

