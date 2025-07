Gemelli, nuovi spazi per il Centro Trapianti: cuore h24 e 2.100 pazienti in cura

Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, lunedì 14 luglio, la cerimonia di inaugurazione dei nuovi spazi del Centro Trapianti d’Organo del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, situati al 9° piano dell’Ala B della struttura ospedaliera. L’ampliamento e la ristrutturazione degli ambienti rappresentano un passo significativo nel potenziamento dell’attività trapiantologica, consolidando il ruolo del Gemelli come punto di riferimento a livello regionale e interregionale. Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità istituzionali e accademiche, tra cui il Presidente del Policlinico Daniele Franco, il Direttore Generale Daniele Piacentini, il Direttore Scientifico Antonio Gasbarrini, il Vicepresidente Giuseppe Fioroni, il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Sergio Alfieri e il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Alessandro Sgambato. Presente anche il Direttore del Centro Regionale Trapianti del Lazio, Mariano Feccia. La benedizione dei locali è stata impartita da S.E. Monsignor Claudio Giuliodori, Assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica.

A illustrare le novità organizzative e strutturali è stato il professor Salvatore Agnes, Direttore del Centro Trapianti d’Organo e ordinario di Chirurgia Generale all’Università Cattolica, che ha sottolineato l’importanza della nuova Centrale Operativa attiva h24, vero cuore pulsante della struttura. Il centro può contare su uno staff multidisciplinare altamente specializzato, composto da chirurghi trapiantatori, nefrologi – sotto la guida del professor Giuseppe Grandaliano – ed epatologi, coordinati dal professor Maurizio Pompili, oltre a personale infermieristico qualificato, tra cui sei transplant coordinator e due care manager.

Un centro ad alta intensità clinica e tecnologica

Il Centro Trapianti del Gemelli gestisce una delle attività trapiantologiche più complesse e articolate del Centro-Sud Italia. Attualmente conta circa 420 pazienti in lista d’attesa per trapianto di fegato o rene, 50 coppie in valutazione per trapianto di rene da vivente, 1.500 pazienti trapiantati di rene e 660 pazienti trapiantati di fegato seguiti in follow-up attivo. Ogni giorno, circa 100 casi clinici vengono gestiti, sia in presenza sia tramite consulti telematici. L’attività si estende anche al di fuori dell’ospedale, grazie al coordinamento h24 con il Centro Regionale Trapianti del Lazio e con le strutture trapiantologiche dell’Abruzzo e del Molise, per le quali il Gemelli rappresenta il centro di riferimento per i trapianti di fegato.

“Ogni evento trapiantologico – ha spiegato il professor Agnes – prevede un’azione combinata di coordinamento, logistica e intervento chirurgico, spesso anche con missioni fuori sede per il prelievo di organi. Il tutto deve avvenire con tempi strettissimi e in perfetta sinergia tra le varie equipe coinvolte. È una macchina complessa, che richiede efficienza, precisione e umanità.”

Un modello di eccellenza per il futuro

La riorganizzazione degli spazi e delle funzioni risponde a un’esigenza crescente di ottimizzazione dei percorsi di cura per i pazienti in lista d’attesa e per quelli già trapiantati. Con la nuova Centrale Operativa, l’ambizione è quella di offrire un servizio ancora più tempestivo, personalizzato e integrato, capace di migliorare i risultati clinici e la qualità della vita dei pazienti.

