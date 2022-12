L’arcivescovo di Palermo benedice il Parlamento della Legalità Internazionale

Parole di affetto paterne quelle che l’Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice ha indirizzato a Nicolò Mannino e Salvatore Sardisco (rispettivamente presidente e vice presidente) fondatori del movimento culturale Parlamento della Legalità Internazionale. Ricevendo una rassegna stampa e un fitto elenco di iniziative culturali che il movimento svolge e sta coordinando anche i questo periodo di feste non solo in Sicilia ma in altre regioni d’Italia e prossimamente anche al Cairo, prendendo visione dell’ultimo libro scritto in casa Parlamento della Legalità Internazionale dal titolo “Svegliati e Vola” (sottotitolo) Per te l’impossibile non, l’Arcivescovo del capoluogo siciliano ha scritto una lettera ricca di ammirazione e stima per l’operato che coinvolge principalmente il mondo giovanile e nello specifico quello scolastico.

“Ho potuto apprezzare i tanti interventi che compongono il testo – scrive L’Arcivescovo Corrado Lorefice a conclusione della lettura del libro – particolarmente quanto scritto dai ragazzi, dal cui cuore sgorga un desiderio di crescita seria, di riscatto e di vita. Invoco la benedizione del Signore – conclude l’Arcivescovo di Palermo – su di Lei e sulle attività del Parlamento della Legalità Internazionale, auspicando grazie copiose“.

Anche Papa Francesco nelle scorse ore ha scritto e indirizzato di suo pugno una lettera ricca di incoraggiamento e di benedizione alla grande famiglia del Parlamento della Legalità Internazionale come pure un abbraccio cordiale e fraterno è pervenuto a Nicolò Mannino e Salvatore Sardisco da monsignor Antonio Staglianò prima guida spirituale del Parlamento della Legalità Internazionale, oggi chiamato in Vaticano da Papa Francesco per ricevere la nomina di Presidente della Pontificia Accademia di Teologia, e componente dello staff di presidenza del Parlamento della Legalità internazionale .