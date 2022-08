2022 anno record per il turismo italiano

Quest’anno il turismo italiano supererà il record del 2019, anno pre-pandemia, in cui si è registrato il più alto flusso di turisti stranieri in Italia.

“Tornano gli stranieri, in particolare gli americani in numero superiore alle aspettative. E gli italiani sono i cittadini del proprio Paese che escono meno dal proprio paese a livello europeo. Il 90% degli italiani resta in Italia. Un fenomeno post covid, ma su cui abbiamo lavorato molto, con tantissime campagne Italia su Italia, come era logico. Una indagine dice che ci sono tanti italiani che conoscono alcune Regioni solo per nome”.

“Ad esempio, un 20% o 30% degli italiani conoscono il Lazio o alcune città solo per nome. Abbiamo attuato un lavoro sulla conoscenza dell’Italia e degli italiani, che ha aiutato molto”. Lo ha dichiarato il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, ospite ieri sera a Sabaudia alla rassegna di incontri organizzata e promossa da Micromegas in collaborazione con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, e la Regione Lazio.