Nel giorno del Perdono di Assisi prende corpo il libro “Svegliati e Vola”

Nel giorno in cui la chiesa propone l’evento tanto a cuore a San Francesco d’Assisi con il “Perdono di Assisi” tanto invocato dal poverello di sempre, il Parlamento della Legalità Internazionale consegna all’editore Carlo Guidotti, punta di diamante della casa editrice Ex libris, il testo “Svegliati e Vola”.

Disegno di copertina curato dal grande artista e docente Antonio Caputo, lo stesso che in queste ore ha ultimato la litografia Oscar l dell’Alba e della Bellezza.

A firmare e curare la pubblicazione Nicolò Mannino e Salvatore Sardisco, rispettivamente presidente e vice presidente del Parlamento della Legalità Internazionale. Un libro già atteso e richiesto da tanti giovani che hanno preso carta e penna e scritto le loro attese, i loro sogni e le loro speranze.

“Il libro – dice Salvatore Sardisco – nasce tra i banchi di scuola tra i silenzi e le speranze dei giovani che chiedono a gran voce un mondo più vero e umano”. Sono tante le firme di personalità del mondo della magistratura e quello ecclesiale che affiancano il loro nome e cognome con quello dei giovani.”

“Molti amano parlare al posto dei giovani – conclude Nicolò Mannino – ma non hanno mai ascoltato i loro sogni e asciugato una loro lacrima. Noi invitati nelle scuole e non solo abbiamo detto ai bambini e ai giovani di fare sentire il loro grido per frantumare il muro dell’indifferente e volare, insieme, verso un mondo nuovo che non conosce la falsità della retorica“.

Il libro sarà presentato il prossimo 9 e 10 settembre al convegno del Parlamento della Legalità Internazionale in calendario a San Giovanni Rotondo.