Bonus edilizia. Cna: sullo sblocco dei crediti necessario fare di più

Sullo sblocco dei crediti ancora non ci siamo. La Confederazione nazionale degli artigiani non è convinta che le scelte messe in campo finora siano risolutive per un problema che rischia di avere uno strascico di indecisioni. Un tema che sta particolarmente a cuore alla Confederazione che analizza con molta attenzione ogni decisione del Governo.

Necessario fare di più

La Cna, sottolinea in una nota, “guarda con favore l’ampliamento della platea dei cessionari dei crediti d’imposta legati ai bonus edilizi”, osserva la Confederazione, “e l’allentamento delle restrizioni alla vendita ma osserva che la misura, prevista nella riformulazione dell’emendamento del Governo al decreto Aiuti, non garantisce la ripresa degli acquisti da parte degli intermediari finanziari consentendo così alle decine di migliaia di imprese di svuotare i cassetti fiscali pieni di crediti ma con la cassa di liquidità vuota”.

L’attenzione del Governo

La Confederazione riconosce l’attenzione del Governo e del Parlamento “sull’allarme lanciato in merito al rischio collasso per oltre 30mila micro e piccole imprese”, sottolinea ancora la Cna, “che hanno l’assoluta necessità di recuperare la liquidità anticipata praticando lo sconto in fattura, ma occorrono soluzioni tempestive ed efficaci”.

Servono certezze

La Confederazione, inoltre, rileva che il dibattito sul riordino dei bonus per la riqualificazione edilizia va nella direzione auspicata dalla Confederazione, “per definire un quadro normativo certo e stabile” sottolinea ancora la Confederazione, “ma in questa fase la priorità è scongiurare il fallimento di migliaia di imprese di una filiera fondamentale per la crescita del Paese”.