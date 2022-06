L’Italvolley debutta contro la Francia in Nations League

L’Italvolley si prepara ad affrontare nel debutto in Nations League i campioni olimpici della Francia guidati da Andrea Giani arrivato nel nuovo ciclo post Tokyo 2020. L’Italia si presenta ad Ottawa dopo un lungo mese di lavoro svolto tra Cavalese e Roma. Gli azzurri scenderanno in campo per una prima serie di incontri con i campioni olimpici della Francia, i campioni del mondo della Polonia, i padroni di casa del Canada e il bronzo olimpico Argentina.

Con la Francia, gara che segna il ritorno degli azzurri in campo in una gara ufficiale dopo l’oro europeo, nei 144 precedenti sono 76 le vittorie azzurre. Sarà sfida tutta italiana tra panchine con Fefè De Giorgi e Andrea Giani, protagonisti di tanti successi con la maglia della nazionale (tre i mondiali vinti insieme), già di fronte nei quarti di finale dell’Europeo 2021 poi vinto dall’Italia, con Giani tecnico della Germania.

A commentare la prima di VNL è stato il tecnico pugliese De Giorgi: “Affronteremo subito quattro avversarie di ottimo livello, sarà un inizio abbastanza intenso tra campioni olimpici, campioni del mondo, padroni di casa, bronzo olimpico. Questo ci darà sicuramente delle motivazioni forti per cercare di fare il meglio, sono tutte squadre di buon livello, con valori importanti. Il nostro primo obiettivo qui in Canada è quello di arrivare al massimo in ogni partita e cercare di raggiungere il massimo risultato. È chiaro che abbiamo anche obiettivi che seguono un po’ il nostro percorso tecnico e non, un percorso che sarà fatto di opportunità per i ragazzi, quindi interessante per loro e anche per me, un percorso che mi permetterà di valutare tutti gli equilibri che si creano”.

“Di certo dobbiamo mantenere un nostro atteggiamento, pensare al modo di stare in campo e cercare di mettere la migliore tecnica possibile. Si sa che in questa prima fase tutte le squadre non sono al top, così come noi, ma si può sicuramente sopperire con il giusto atteggiamento. A tifosi ed appassionati dico: svegliatevi e seguiteci. In Italia sarà notte nelle prime gare, ai nostri tifosi chiedo di seguirci in questa nuova ed entusiasmante avventura di questa stagione azzurra”.